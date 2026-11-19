Mercury Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को कारोबार में सफलता, अच्छी निर्णय क्षमता और आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकती है। पंचांग के अनुसार 22 दिसंबर 2026 को बुध ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। खासतौर पर व्यापार और नौकरी से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 22 दिसंबर को सुबह 7 बजकर 39 मिनट पर धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह यहां पर 10 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। वही इसके बाद बुध ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

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इन 4 राशियों को मिल सकता है विशेष लाभ

मेष राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

बुध का गोचर मेष राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है। क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में बुध ग्रह नवम भाव पर गोचर करेंगे। इसलिए नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नए सौदे मिलने और आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में भी लाभ मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आर्थिक रूप से अनुकूल रह सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से धन भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना लाभकारी रहेगा।

मिथुन राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Gemini Zodiac)

बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए खास रह सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए नौकरी में तरक्की और व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी के कामों में फायदा होने के योग हैं। आपकी बातचीत और समझदारी से नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकते हैं।

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सिंह राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए भाग्य और तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव पर संचरण करेंगे। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार का सहयोग भी आपके कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

बुध गोचर का क्या होगा प्रभाव?

बुध का धनु राशि में गोचर व्यापार, शिक्षा, संचार और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करेगा। इसलिए इस गोचर को संभावनाओं के रूप में देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।