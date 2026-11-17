Mercury Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। जब भी बुध ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार, 2 दिसंबर 2026 को बुद्धि और व्यापार के दाता बुध देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी साबित हो सकता है। खासतौर पर तुला, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 2 दिसंबर को शाम 5 बजकर 27 मिनट पर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वहीं यहां पर बुध ग्रह 22 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद वह धनु राशि में गोचर करेंगे।

तुला राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या तरक्की मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने निवेश और सौदों से फायदा मिल सकता है। परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

सिंह राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत और काम की सराहना हो सकती है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यापार करने वाले जातकों को नई डील मिल सकती है। आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय सकारात्मक रह सकता है।

वृश्चिक राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि बुध आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को मुनाफा कमाने के मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।