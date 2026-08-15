Mercury Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और संचार का कारक माना गया है। ऐसे में जब बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों पर देखने को मिलता है। साल 2026 में बुध 7 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। भारतीय पंचांग गणनाओं के अनुसार बुध का कन्या राशि में प्रवेश 7 सितंबर को दोपहर के आसपास होगा, जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

कन्या राशि में बुध का गोचर क्यों है खास?

बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में बुध को विशेष रूप से मजबूत माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब बुध कुंडली के केंद्र भावों में मजबूत स्थिति में होते हैं, तब भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो सकता है। इसलिए केवल राशि परिवर्तन के आधार पर हर व्यक्ति की कुंडली में भद्र राजयोग बनना जरूरी नहीं है, लेकिन बुध का अपनी राशि कन्या में गोचर कई जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

बुध के इस गोचर से कारोबार में नई रणनीति बनाने, महत्वपूर्ण बातचीत करने, नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने और आर्थिक फैसलों में समझदारी से काम लेने के अवसर मिल सकते हैं। खासतौर पर व्यापार, बैंकिंग, लेखन, मीडिया, शिक्षा, आईटी, अकाउंटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है।

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भद्र राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का अपनी ही राशि में आना विशेष माना जा सकता है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातक किसी नई योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। पुराने अटके कामों में भी गति आने की संभावना है।

भद्र राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास रह सकता है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट या व्यापारिक संपर्कों से फायदा हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा।

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भद्र राजयोग का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए बुध का कन्या राशि में गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के रास्ते खुल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है। कारोबार में दूर की यात्रा या नए संपर्कों से लाभ के अवसर बन सकते हैं।

भद्र राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है। करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को नए विकल्प मिल सकते हैं। व्यापारियों को नई रणनीति से फायदा हो सकता है। हालांकि बड़े निवेश या जोखिम वाले फैसले लेते समय कुंडली की स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।