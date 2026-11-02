Mercury Rise 2026 Mercury Transit in Libra 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और करियर का कारक माना जाता है। जब भी बुध ग्रह की चाल में बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। दिवाली के बाद बुद्धि और व्यापार के दाता बुध देव तुला राशि में उदय होने जा रहे हैं। बुध का यह उदय ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस परिवर्तन से कुछ राशि वालों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार दिवाली बाद 10 नवंबर को बुध ग्रह तुला राशि में उदय होने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समय बुध ग्रह वक्री अवस्था में संचरण करेंगे।

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कन्या राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का उदय आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है।

कर्क राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए बुध का उदय करियर में नई उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

कुंभ राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं।

ध्यान दें

कुल मिलाकर दिवाली के बाद बुध का तुला राशि में उदय कन्या, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत दे सकता है। हालांकि, सभी राशियों पर इसका प्रभाव उनकी व्यक्तिगत कुंडली में बुध की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।