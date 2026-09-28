Mercury Retrograde 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और संचार का कारक माना जाता है। पंचांग अनुसार अक्टूबर 2026 में बुध एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 24 अक्टूबर 2026 को बुध तुला राशि में वक्री होंगे और 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इस दौरान बुध से जुड़े विषयों में पुराने मामलों की रिव्यू, अधूरे काम पूरे करने और योजनाओं में चेंजिंग के संकेत माने जाते हैं।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध की यह वक्री चाल कुछ राशियों के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकती है। खासतौर पर कन्या, तुला, मकर और वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में तरक्की और धन से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि, वक्री बुध के दौरान महत्वपूर्ण पेपर्स, लेन-देन और संचार से जुड़े मामलों में ज्यादा सावधानी रखना भी जरूरी माना जाता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 42 मिनट पर वक्री होने जा रहे हैं। बुध ग्रह तुला राशि में वक्री होंगे, जिस पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। वहीं बुध ग्रह 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद मार्गी होंगे।

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कन्या राशि पर बुध वक्री का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना पुराने कामों को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी पुराने प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और बातचीत का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ या किसी रुके हुए सौदे को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर बुध वक्री का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि में बुध के वक्री होने से इस राशि के जातकों का ध्यान करियर और परसर्नल लाइफ पर अधिक रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या किसी पुराने अवसर के दोबारा सामने आने की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों या संपर्कों से फायदा मिल सकता है। धन के मामले में आय के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, महत्वपूर्ण बातचीत या कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना सही रहेगा।

मकर राशि पर बुध वक्री का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध की वक्री चाल करियर से जुड़े पुराने मामलों को स्पीड देने वाली साबित हो सकती है। नौकरी में अटके हुए काम पूरे होने और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में पुराने निवेश या संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इस दौरान योजना की दोबारा रिव्यू करना लाभदायक हो सकता है।

वृश्चिक राशि पर बुध वक्री का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल आर्थिक और करियर- कारोबार में महत्वपूर्ण बदलाव का समय साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में पुराने अनुभव आपके काम आ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी, पद में बदलाव या किसी पुराने अवसर से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को पुराने क्लाइंट या कारोबारी संपर्कों से फायदा मिल सकता है। धन के मामले में आय बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बड़े आर्थिक फैसले लेते समय पेपर्स और शर्तों की अच्छी तरह जांच जरूर कर लें।

बुध वक्री के दौरान क्या रखें ध्यान?

बुध वक्री को ज्योतिष में रिव्यू और दोबारा सोच- विचार का समय माना जाता है। इसलिए नौकरी, व्यापार, निवेश, कॉन्ट्रैक्टऔर महत्वपूर्ण बातचीत से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर माना जाता है। पुराने कामों को पूरा करने, दस्तावेजों की दोबारा जांच करने और पहले से बनाई गई योजनाओं पर अच्छे से सोच- समझकर डिसीजन लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।