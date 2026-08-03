Mercury Jupiter Conjunction In Cancer: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 अगस्त 2026 को बुध देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। इससे कर्क राशि में बुध और गुरु की महायुति बनेगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, भाग्य और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार, संचार और तर्क शक्ति के स्वामी हैं। इन दोनों ग्रहों की युति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन चार राशियों के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही धन- दौलत में वृद्धि हो सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 5 अगस्त को शाम को 7 बजकर 54 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में 5 अगस्त को इन दोनों ग्रहों की युति बनेगी। बुध और गुरु की युति को ज्ञान, विवेक, निर्णय क्षमता और आर्थिक प्रगति का योग माना जाता है। यह संयोग शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, लेखन, मीडिया, सलाहकार और संचार से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है।

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गुरु और बुध की युति का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि में ही यह महायुति बनने से इस राशि के जातकों को सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहक मिलने के साथ आय में वृद्धि के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

गुरु और बुध की युति का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह महायुति करियर में नए अवसर लेकर आ सकती है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। बिजनेस में नई साझेदारी लाभदायक साबित हो सकती है। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी।

गुरु और बुध की युति का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए बुध-गुरु की युति आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिल सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

गुरु और बुध की युति का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों को इस महायुति के प्रभाव से करियर और व्यापार में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं पूरी होने लगेंगी। व्यापारियों को लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने के संकेत हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।