Meen Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में से आखिरी लग्न मीन को माना जाता है। इस लग्न के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। गुरु को ज्ञान, धन, भाग्य, विवाह और संतान आदि का कारण माना जाता है। ये विस्तार, आध्यात्मिकता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में मीन राशि के जातकों को इन क्षेत्रों में काफी लाभ मिल सकता है। फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार, मीन राशि के जातकों की बात करें, तो इन्हें अत्यंत शुभ एवं आध्यात्मिक माना गया है। यह राशि जल तत्व की अंतिम राशि है। ये लोग दयालु, विद्वान, उदार और परोपकारी स्वभाव के होते हैं। ‘फलदीपिका ग्रंथ के नवम अध्याय में भी मीन लग्न के जातकों के अनेक गुणों और जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें मीन लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

भ्रत्यम्बुपानः समचारुदेहः

स्वादारगस्तोयजवित्तभोक्ता।

विद्वान् कृतज्ञोऽभिभवत्य मित्रान्

शुभेक्षणो भाग्ययुतोऽन्त्यराशेः॥ १२॥

अर्थ-

जिनकी मीन राशि होती है या जन्म के समय मीन लग्न होता है वे उच्च राशि से युक्त (जिनके चेहरे पर तेजस्विता) और सुन्दर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े हृदय बहुत सुन्दर होते हैं। ये लोग विद्वान, उदार, ऊँची दृष्टि में अनुग्रह रखने वाले (अर्थात दूसरे लोगों की सेवा में रत रहने) भावनाशील होते हैं। जब से उत्तम पदार्थों द्वारा उन्हें धन प्राप्त होता है। आजकल के समय में समुद्र पार से आने जाने वाले व्यापारों में भी धन लाभ होता है। ऐसे उत्तम या वास्तविक मित्र होते हैं। ऐसे जातक अपने अभिमानों (शत्रुओं) को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं।

मीन लग्न वालों का व्यक्तित्व और स्वभाव

मीन लग्न के जातकों के चेहरे पर एक अलग से तेज होता है। इसके साथ ही ये हृदय से काफी अच्छे होते हैं। विनम्र स्वभाव के होने के कारण हर कोई इन्हें पसंद करता है। ये बाहरी सुंदरता के साथ-साथ आंतरिक गुणों से भी लोगों का मन जीत लेते हैं। ये काफी अध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं।

इस लग्न के जातक दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये जरूरतमंद की सेवा करने या फिर दूसरों का दुख बांटने में पीछे नहीं हटते हैं। इनके अंदर करुणा होती है। इसके साथ ही ये काफी संवेदनशील भी होते हैं।

मीन लग्न के जातक होते हैं विद्वान और ज्ञान प्रिय

इस लग्न के जातकों का शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों के प्रति विशेष रुचि होती है। इन लोगों को नई-नई बातें सीखने के साथ दूसरों की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करना काफी पसंद होता है। ये कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते हैं बल्कि पूरी बुद्धिमानी और सोच विचार कर लेते हैं। इसी गुण के कारण समाज में इनका मान-सम्मान होता है।

मीन लग्न वालों की आर्थिक स्थिति

फलदीपिका के दिए हुए श्लोक के अनुसार, इस लग्न के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है। ये विदेश से जड़े व्यापार से लेकर आयात-निर्यात के माध्यम से काफी पैसा का लेते हैं।

मीन लग्न वालों का करियर

इस लग्न के जातक काफी रचनात्मक होते हैं। इसके साथ ही इस लग्न के जातक जल, रसायन, चिकित्सा, आध्यात्मिक सेवाओं या फिर अध्यापन के क्षेत्र में अहम योगदान देते हैं।

मीन लग्न के जातक होते हैं ईमानदार

मीन लग्न के जातक काफी ईमानदार होने के साथ विश्वास के पात्र होते हैं। ये हर एक कछिन परिस्थिति में अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये जीवन की हर एक चुनौती को पार कराने में मदद करते हैं।

मीन लग्न वाले होते हैं हर क्षेत्र में सफल

फलदीपिका के इस श्लोक के अनुसार, इस लग्न के जातक अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये बेकार के विवादों से कोसों दूर रहते हैं। इसके साथ ही ये अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक के माध्यम से हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं।

मीन लग्न वालों को मिलता है भाग्य का साथ

इस लग्न के जातकों को किस्मत का विशेष साथ मिलता है। इन्हें जीवन में कई बार अच्छे अवसर मिलते हैं। ये अपने ज्ञान, परिश्रम, लगन और सदाचार के कारण हर क्षेत्र में सफल हो सकते है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।