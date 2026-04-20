Monthly Horoscope May 2026 (मासिक राशिफल मई 2026): फ्यूचर पंचांग के अनुसार मई का महीने ग्रह- नक्षत्रों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस महीने कई राजयोग और शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। जिसमें इस महीने की शुरुआत सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं 11 मई ग्रहों के सेनापति मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां रूचक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। वहीं 29 मई को बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। साथ ही स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करके यहां भद्र महापुरुष राजयोग भी बनेगा।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार मई के महीने में सभी राशियों के लिए अलग- अलग परिणाम मिल सकते हैं। कुछ राशियों को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो कुछ लोगों को सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का मई माह का मासिक राशिफल…

मेष राशि मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

मेष राशि में मंगल का गोचर करके रूचक राजयोग लग्न में बनाएंगे, यहां मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही यह योग व्यक्ति को जोखिम लेने की क्षमता देता है, इसलिए करियर में बड़े निर्णय इस महीने आप ले सकते हैं। वहीं यहां मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि आपके सुख, दांपत्य और आयु भाव को प्रभावित करेगी, जिससे इस महीने निजी जीवन में एक बैलेंस बनाना जरूरी होगा। वहीं लक्ष्मी नारायण योग तीसरे भाव में बनकर कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को लाभ दे सकता है।

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वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली में रूचक राजयोग 12वें भाव में बनेगा, यह भाव व्यय, विदेश और मोक्ष का माना जाता है। साथ ही मंगल यहां व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। वहीं इस महीने आप आध्यात्मिक या रिसर्च कार्यों में रुचि ले सकते हैं। लेकिन इस महीने कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे निवेश के लिए हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण योग दूसरे भाव में बनेगा, जिससे आपके कम्युनिकेशन में सुधार हो सकात है। साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं यह योग व्यापारियों के लिए खास लाभकारी रह सकता है, क्योंकि बुध बुद्धि देता है और शुक्र वैभव।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

इस महीने रूचक राजयोग 11वें भाव (लाभ भाव) में बनकर इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है। साथ ही मित्रों के द्वारा लाभ मिल सकता। वहीं मंगल देव की कृपा से आपके दैनिक इनकम बढ़ सकती है। वहीं लक्ष्मी नारायण राजयोग लग्न में बनने से आपकी सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व में आकर्षण आ सकता है। क्योंकि बुध देव आपकी निर्णय क्षमता को तेज कर सकते हैं, जबकि शुक्र आपको लोकप्रिय बना सकते हैं। साथ ही यह समय पब्लिक डीलिंग वालों के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

इस महीने रूचक राजयोग 10वें भाव (कर्म भाव) में बनने जा रहा है। इसलिए यहां यह योग व्यक्ति को प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व और प्रोफेशनल ग्रोथ देता है। मंगल यहां आपको अत्यधिक कर्मठ बनाएगा। वहीं लक्ष्मी नारायण योग 12वें भाव में बनने जा रहा है। यहां यह योग विदेशी स्रोतों से आय या खर्च दोनों के संकेत देता है। यह योग हॉस्पिटैलिटी, होटल, या विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को लाभ दे सकता है।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से रूचक राजयोग 9वें भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। इस दौरान आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही छात्रों को उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है। वहीं मंगल यहां आपको अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की शक्ति देगा। लक्ष्मी नारायण योग 11वें भाव में बनकर वित्तीय ग्रोथ और सोशल सर्कल से लाभ दिलवा सकता है। साथ ही पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं।

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कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

रूचक राजयोग 8वें भाव में बनेगा, यह भाव रहस्य, रिसर्च और अचानक घटनाओं का माना जाता है। ज्योतिष अनुसार मंगल यहां छिपी हुई शक्तियों को जागृत करता है, जिससे आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या ओकल्ट विषयों में सफल हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण योग 10वें भाव में बनकर करियर को स्थिरता और सम्मान दे सकता है। साथ ही बुध आपकी योजना बनाने की क्षमता को मजबूत करेंगे और शुक्र आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी दिलवा सकते हैं। साथ ही जूनियर और सीनियर आपसे प्रभावित हो सकते हैं।

तुला राशि मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

रूचक राजयोग 7वें भाव में बनकर दांपत्य और बिजनेस पार्टनरशिप को एक्टिव करेगा। वहीं मंगल यहां रिश्तों में मधुरता तो देते हैं, लेकिन कभी-कभी अहंकार भी बढ़ा सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस महीने आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। वहीं लक्ष्मी नारायण योग 9वें भाव में बनेगा। इसलिए इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही आप छोटी या बड़ी यात्रा कर सकते हैं। वहीं जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। यह योग विदेश से जुड़े कार्यों के लिए भी अनुकूल साबित हो सकता है।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

रूचक राजयोग 6वें भाव में बनकर शत्रु, ऋण और रोगों पर विजय दिलाता है। वहीं मंगल आपकी राशि का स्वामी होने के कारण यहां बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए अगर आप छात्र हैं तो इस महीने आपको प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। वहीं इस महीने लक्ष्मी नारायण योग 8वें भाव में बनकर अचानक धन, बीमा, या विरासत से लाभ करा सकता है, हालांकि रिस्क लेने से पहले सोच-समझ जरूरी है।

धनु राशि मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव पर रूचक राजयोग बनेगा। इसलिए आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जिन लोगों का कार्यक्षेत्र क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है तो उनको अच्छा लाभ हो सकता है। वहीं मंगल यहां डिसीजन मेकिंग मजबूत करते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट या निवेश में लाभ मिल सकता है। साथ ही अगर आप छात्र हैं तो किसी उच्च संस्थान में एडमिशन से सकते हैं। लक्ष्मी नारायण योग 7वें भाव में बनेगा। जिससे शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं साझेदारी के व्यापार में सफलता मिल सकती है।

मकर राशि मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

रूचक राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस महीने आपको भूमि, भवन और वाहन सुख मिल सकता है। वहीं आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। साथ ही मंगल यहां घरेलू मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ा सकते हैं। साथ ह प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े फैसले दिलवा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण योग 6वें भाव में बनकर नौकरी, प्रतियोगिता और दैनिक कार्यों में सफलता दिलवा सकते हैं। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

आपकी राशि से रूचक राजयोग तीसरे भाव में बनेगा। इसलिए इस महीने आपका पराक्रम और साहस बढ़ने के संकेत हैं। साथ ही जिन लोगों का काम- कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो उनको अच्छा लाभ हो सकता है। वहीं इस दौरान आप जोखिमभरे डिसीजन से लाभ उठा सकते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण योग 5वें भाव में बनकर शिक्षा, प्रेम और निवेश में लाभ दिलवा सकता है। साथ ही यह योग आपको अधिक क्रिएटिव बना सकता है। वहीं प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकता है।

मीन राशि मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope)

रूचक राजयोग आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में बनेगा। इससिए इस समय आपको आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। साथ ही वाणी प्रभावशाली हो सकती है, जिससे लोग इंप्रेस होंगे। वहीं मंगल यहां वित्तीय मामलों में आपको लाभ दिला सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं लक्ष्मी नारायण योग चौथे भाव में बनकर सुख, शांति और भौतिक सुविधाओं को बढ़ा सकता है। साथ ही इस महीने घर या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।