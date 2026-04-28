May 2026 ka career rashifal money and career horoscope May 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार मई के महीने में कई ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है और कई ग्रहों के संयोग से राजयोग का निर्माण होगा, जिसका असर सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मई के महीने में 5 बड़े राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। जिसमें 11 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के अपनी स्वराशि मेष में संचरण करने से रूचक राजयोग बनेगा।

वहीं सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही 14 मई तक मालव्य राजयोग बनेगा। वहीं 29 मई को बुध ग्रह अपनी स्वराशि में प्रवेश करके भद्र राजयोग बनाएंगे। साथ ही इसी दिन बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही इस महीने ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के सेनापति मंगल, धन के दाता शुक्र और व्यापार के दाता बुध ग्रह का गोचर भी होगा ऐसे में इन राजयोगों और ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मई का आर्थिक राशिफल…

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल (Aries Zodiac)

मेष राशि में रूचक राजयोग बनने से इस महीने आपकी आर्थिक अच्छी रह सकती है। वहीं भद्र राजयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर बनेगा। इसलिए करियर और कारोबार में तेजी देखने को मिल सकती है और नई व्यवसायिक डील्स फाइनल होने के मजबूत योग हैं। आप निवेश की ओर आकर्षित होंगे, जिससे शॉर्ट-टर्म में बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी या ओवरकॉन्फिडेंस निवेश में हानि भी करा सकता है। स्टार्टअप या नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

वृष राशि का आर्थिक राशिफल (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना आर्थिक प्रगति और योजनाओं में सफलता का संकेत दे रहा है। क्योंकि भद्र राजयोग आपकी राशि से धन भाव पर तो वहीं रूचक राजयोग 12वें भाव में बनेगा। इसलिए भद्र राजयोग के प्रभाव से आप निवेश के मामले में समझदारी दिखाएंगे और लॉन्ग टर्म निवेश से लाभ कमा सकते हैं। कारोबार में धीरे-धीरे ग्रोथ होने के संकेत हैं लेकिन व्यवसायिक डील्स में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि में भद्र राजयोग बनने से यह महीना आपके लिए निवेश के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। वहीं रूचक राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनेगा। इसलिए इस महीने आपकी कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स मजबूत होंगे, जिससे नई व्यवसायिक डील्स आसानी से फाइनल हो सकती हैं। साथ ही ट्रेडिंग, मार्केटिंग और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। सही समय पर निवेश करने से बड़ा मुनाफा मिलने की संभावना है।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए यह महीना खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने का है। क्योंकि भद्र राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर तो वहीं रूचक राजयोग कर्म भाव पर बनेगा। इसलिए करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और विदेश से जुड़े कारोबार या निवेश में लाभ मिल सकता है। हालांकि गलत प्लानिंग या जल्दबाजी में लिया गया निवेश निर्णय हानि दे सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही कोई आर्थिक कदम उठाएं।

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सिंह राशि का आर्थिक राशिफल (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह महीना आर्थिक विस्तार का संकेत दे रहा है। क्योंकि रूचक राजयोग आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर तो वहीं भद्र राजयोग इनकम भाव पर बनेंगे। इसलिए रूचक राजयोग के प्रभाव से आपको बड़े निवेश और कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। नई व्यवसायिक डील्स आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं और नेटवर्किंग के जरिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं। जोखिम लेने पर अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए भद्र राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में मजबूती ला सकता है। क्योंकि भद्र राजयोग आपकी राशि से दशम भाव पर तो वहीं रूचक राजयोग अष्टम भाव पर बनेगा। इसलिए आपकी विश्लेषण क्षमता बेहतर होगी, जिससे आप सही निवेश चुन पाएंगे और नुकसान से बचेंगे। नौकरी में प्रमोशन या नया अवसर मिल सकता है और कारोबार में नई डील्स से स्थिर मुनाफा मिलने के योग हैं। वहीं रिसर्च से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह महीना भाग्य के सहयोग से आर्थिक लाभ दिला सकता है। क्योंकि रूचक राजयोग आपकी राशि से सप्तम भाव पर तो वहीं भद्र राजयोग नवम भाव पर बनेगा। इसलिए इस महीने विदेशी कंपनियों या ऑनलाइन बिजनेस से नई व्यवसायिक डील्स मिलने की संभावना है। निवेश में लाभ के योग हैं, खासकर लॉन्ग टर्म में, लेकिन जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए रूचक राजयोग आर्थिक लाभ दिला सकता है। क्योंकि रूचक राजयोग छठे भाव पर तो वहीं भद्र राजयोग अष्टम भाव पर बनेगा। इसलिए रिसर्च या टेक्निकल क्षेत्रों में निवेश से फायदा हो सकता है और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई व्यवसायिक डील्स से भी फायदा मिलने की संभावना है, लेकिन गलत दिशा में जोखिम लेने से हानि हो सकती है।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए यह महीना साझेदारी और नेटवर्किंग के जरिए लाभ देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि भद्र राजयोग आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर तो वहीं रूचक राजयोग पंचम भाव पर बनेगा। इसलिए इस महीने पार्टनरशिप बिजनेस में नई व्यवसायिक डील्स से आय बढ़ सकती है और जॉइंट वेंचर सफल हो सकते हैं। निवेश में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। वहीं आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह महीना मेहनत के जरिए काम- कारोबार में सफलता दिला सकता है। क्योंकि आपकी राशि से रूचक राजयोग चतुर्थ भाव पर तो वहीं भद्र राजयोग छठे भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इस महीने आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही धीरे-धीरे किया गया निवेश लाभ दे सकता है और कारोबार में स्थिर ग्रोथ होने के संकेत हैं। लेकिन जल्दबाजी में किसी डील को फाइनल करने से बचना चाहिए।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के लिए यह महीना क्रिएटिव और डिजिटल क्षेत्रों में लाभ देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि रूचक राजयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर तो वहीं भद्र पंचम भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में सोच-समझकर निवेश करने से फायदा मिल सकता है। नई व्यवसायिक डील्स और इनोवेटिव आइडियाज से आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन गलत अनुमान हानि करा सकता है। वहीं आपका साहस और पराक्रम बढ़ सकता है।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए यह महीना सुरक्षित निवेश और स्थिर आर्थिक वृद्धि का संकेत दे रहा है। क्योंकि रूचक राजयोग आपकी राशि से धन भाव पर तो वहीं भद्र राजयोग चतुर्थ स्थान पर बनेगा। इसलिए इस महीने प्रॉपर्टी, जमीन या पारिवारिक व्यवसाय से लाभ मिल सकता है। साथ ही नई व्यवसायिक डील्स परिवार के सहयोग से सफल हो सकती हैं। वहीं जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।