Mangal Gochar 2026: ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और करियर में आगे बढ़ने का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल का राशि परिवर्तन कई राशियों के जीवन में नए अवसरों का संकेत दे सकता है। पंचांग के अनुसार, 12 नवंबर को मंगल के सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव वृष, मिथुन, मेष और कुंभ राशि के जातकों के करियर, आर्थिक स्थिति और कामकाज पर देखने को मिल सकता है। मान्यता है कि मंगल की अनुकूल स्थिति से नौकरी में नई जिम्मेदारी, कारोबार में विस्तार और धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, वास्तविक फल कुंडली में मंगल की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 12 नवंबर को रात को 8 बजकर 20 मिनट पर मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही इसके बाद फरवरी 2027 में कर्क राशि में वक्री होंगे।

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मेष राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों को कामकाज में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की उम्मीद रह सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना लाभकारी रहेगा।

वृष राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आने वाला माना जा सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने और आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट या ग्राहकों से लाभ की उम्मीद रह सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

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मिथुन राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। व्यापार में नई रणनीति अपनाने से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Gemini Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने वाला माना जा सकता है। नौकरी में अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साझेदारी और लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा।

मंगल गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

मंगल को साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी, गुस्से और बिना योजना के आर्थिक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा। करियर में सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति पर ध्यान दें। ज्योतिषीय फल संभावनाओं और मान्यताओं पर आधारित हैं, इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।