Mars Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलता है। पंचांग अनुसार 12 नवंबर 2026 को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंगल के सिंह राशि में प्रवेश से मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बनने की ज्योतिषीय संभावना जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली और दशा आदि पर निर्भर करते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 नवंबर को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह रात 8 बजकर 18 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वह 10 मार्च 2027 तक यही संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कर्क राशि में वक्री होंगे।

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मेष राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मंगल का सिंह राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ाने वाला माना जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार से जुड़े जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

सिंह राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

मंगल का गोचर सिंह राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। करियर में अपनी क्षमता दिखाने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को विस्तार या नई डील से लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक रूप से आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। हालांकि गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना जरूरी होगा।

वृश्चिक राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है और पुराने निवेश या अटके हुए धन से लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

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कुंभ राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर साझेदारी, कारोबार और आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ा सकता है। बिजनेस करने वालों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना फायदेमंद रहेगा। साझेदारी से जुड़े मामलों में दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर ही निर्णय लेना उचित रहेगा।

क्या है मंगल गोचर का महत्व?

वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि, संपत्ति, तकनीकी क्षेत्र और पराक्रम से जोड़ा जाता है। इसलिए मंगल के राशि परिवर्तन को करियर, कारोबार, संपत्ति और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। 12 नवंबर 2026 का मंगल गोचर कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि अन्य राशियों को इस दौरान खर्च और जल्दबाजी से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।