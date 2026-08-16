Mars Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि और संपत्ति का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार साल 2026 में मंगल 18 सितंबर को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। पंचांग गणना के अनुसार यह गोचर शाम के समय होगा। मंगल 12 नवंबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार मंगल कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। हालांकि कुछ राशियों के लिए मंगल का यह परिवर्तन धन, करियर, संपत्ति और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकता है। खासतौर पर मेष, मीन, वृषभ और तुला राशि के जातकों को इस दौरान लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है।

मंगल का कर्क राशि में गोचर क्यों है खास?

मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और संपत्ति से संबंधित ग्रह माना जाता है। कर्क राशि में प्रवेश के बाद इसका प्रभाव भावनात्मक फैसलों, घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों पर भी देखा जा सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी रहेगा।

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मंगल गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का कर्क गोचर परिवार, सुख-सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। घर में सुविधाओं से जुड़ा कोई बड़ा खर्च भी हो सकता है, लेकिन सही योजना के साथ यह खर्च भविष्य में लाभ देने वाला साबित हो सकता है।

करियर में मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कारोबार करने वाले जातकों को नई डील या प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है। धन को लेकर लिए गए फैसलों में जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मंगल गोचर का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर भाग्य और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं।

कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। निवेश या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह समय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का हो सकता है।

मंगल गोचर का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आर्थिक मामलों में हलचल बढ़ा सकता है। आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है और पहले किए गए प्रयासों का फायदा मिल सकता है। कारोबार में नए ऑर्डर या काम मिलने से कमाई बढ़ सकती है।

अगर आप जमीन, मकान या किसी दूसरी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही फैसला लें। परिवार के सहयोग से आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

मंगल गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर करियर और कारोबार में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है।

कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी होगी।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।