Mars Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम, नेतृत्व और करियर में सफलता का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर 2026 को भूमिपुत्र मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलने के साथ कारोबार में भी तरक्की के योग बन सकते हैं।

18 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 18 सितंबर 2026 को मंगल ग्रह शाम को 4 बजकर 35 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां वो 18 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। आपको बता दें कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जबकि मंगल को ऊर्जा और पराक्रम का ग्रह माना जाता है। मंगल का कर्क राशि में गोचर जातकों के कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, कारोबार और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है।

वहीं मंगल के इस गोचर का असर खासतौर पर उन राशियों पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है, जिनके लिए मंगल की स्थिति करियर और कारोबार के लिहाज से अनुकूल बन रही है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां कौन-सी हैं।

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मेष राशि मंगल गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हो सकती है।

कारोबार करने वाले लोगों को भी इस अवधि में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उसमें गति आ सकती है। हालांकि जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना लाभकारी रहेगा।

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कर्क राशि मंगल गोचर का प्रभाव (Cancer Zodiac)

मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और कार्यक्षेत्र पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं।

कारोबारियों के लिए भी यह समय नई रणनीति बनाने और महत्वपूर्ण फैसले लेने का हो सकता है। किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। मेहनत और सक्रियता के दम पर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

वृश्चिक राशि मंगल गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए खास माना जा सकता है। करियर में लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरी बदलने या नई भूमिका तलाश रहे जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

व्यापार में नई डील या साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रह सकती है।

तुला राशि मंगल गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर करियर और कारोबार में प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत और कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि को लेकर भी सकारात्मक खबर मिल सकती है।

कारोबारियों को नए क्लाइंट और नए प्रोजेक्ट मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार का विस्तार करने की योजना सफल हो सकती है। निवेश और आर्थिक फैसलों में हालांकि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

मंगल गोचर से किन क्षेत्रों पर पड़ेगा प्रभाव?

मंगल का कर्क राशि में गोचर करियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक फैसले, नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। खासकर मेष, कर्क, वृश्चिक और तुला राशि के जातकों को इस अवधि में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने की संभावना है।

हालांकि ज्योतिषीय फलित व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न और दशा आदि पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य राशिफल के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।