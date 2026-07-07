Mangal in Horoscope: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, संपत्ति, रक्त, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग और नेतृत्व का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की शक्ति को प्रभावित करती है। यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, जबकि अशुभ या कमजोर मंगल कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है। आनए जानते हैं मंगल ग्रह का कुंडली में शुभ- अशुभ प्रभाव और उपाय…

ज्योतिष शास्त्र: जन्म कुंडली में चंद्र का क्या है महत्व, जानें जीवन पर इसका शुभ और अशुभ असर

जन्म कुंडली में मंगल देव का महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मंगल ग्रह व्यक्ति को साहसी, कर्मठ, निडर और आत्मविश्वासी बनाता है। यह ग्रह भूमि, भवन, वाहन, भाई-बहन, प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, सेना, पुलिस और खेल-कूद से भी जुड़ा माना जाता है। मजबूत मंगल व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने की शक्ति देता है। वहीं विवाह संबंधी मामलों में भी मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर मांगलिक दोष का विचार किया जाता है।

मंगल शुभ होने पर मिलते हैं ये लाभ

यदि जन्म कुंडली में मंगल उच्च, स्वराशि या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। ऐसे लोगों को भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति का सुख मिलने की संभावना रहती है। करियर में तेजी से उन्नति होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है और प्रशासन, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल या तकनीकी क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को को प्राप्त करता है।

अशुभ मंगल के क्या होते हैं प्रभाव?

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब मंगल कमजोर, नीच राशि में या पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को क्रोध, जल्दबाजी, विवाद, दुर्घटना, चोट, रक्त संबंधी समस्याएं, संपत्ति विवाद और दांपत्य जीवन में तनाव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में मतभेद भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनावश्यक शत्रु, कोर्ट-कचहरी के मामले और मानसिक अशांति भी अशुभ मंगल के संकेत माने जाते हैं।

मंगल देव को मजबूत करने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन मंगल देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी की उपासना, ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जप, लाल चंदन, लाल फूल और मसूर की दाल का दान मंगल ग्रह को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गुड़ या तांबे का दान करना भी शुभ माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।