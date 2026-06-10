ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति, करियर और पराक्रम का कारक माना जाता है। फ्यूचर पंचांग अनुसार 20 जून 2026 को मंगल ग्रह वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के लिए यह गोचर आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। यह फलित चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों को मिल सकता है मंगल गोचर का विशेष लाभ…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल ग्रह 20 जून को रात 11 बजकर 59 मिनट पर वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगल ग्रह यहां 2 अगस्त विराजमान रहेंगे।

मंगल गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

मंगल का गोचर कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वहीं इस दौरान आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

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मंगल गोचर का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। यात्रा से भी लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही प्रेम संबध विवाह में तब्दील हो सकता है।

मंगल गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में उन्नति देने वाला माना जा रहा है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से नवम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। साथ ही नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार के योग बनेंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। भूमि और वाहन से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं इस दौरान आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

मंगल गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Makar Zodiac)

मकर राशि वालों को मंगल गोचर से आर्थिक मामलों में फायदा हो सकता है। क्योंकि मंगल का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान निवेश से लाभ मिल सकता है और रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। साथ ही इस दौरान व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर या नई डील मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। वहीं इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। साथ ही आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।