Monthly Horoscope March 2026 (मासिक राशिफल मार्च 2026): साल 2026 का तीसरा महीना मार्च काफी खास जाने वाला है। द्रिक पंचांग के अनुसार इस माह कुंभ और शनि में ग्रहों का जमावड़ा लगा रहेगा। मार्च की शुरुआत में कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र और राहु एक साथ विराजमान रहेंगे। ऐसे में इन ग्रहों की युति से पंचग्रही योग का निर्माण होगा। इसी स्थिति में सूर्य और बुध के साथ होने से बुधादित्य योग, सूर्य और मंगल के साथ होने से मंगल आदित्य योग और मिथुन राशि में विराजमान गुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में स्थिति ग्रहों के साथ नवपंचम राजयोग भी बन रहा है। यह संयोजन कई राशियों के लिए बड़े बदलाव, तेज निर्णय क्षमता और अचानक घटनाओं का संकेत देता है। इसके साथ ही 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन में पहले से स्थित शनि के साथ उनका संयोग बनेगा। 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मीन राशि में सूर्य, शुक्र और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा।

सूर्य और शुक्र के संयोग से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। इसी दिन 15 मार्च को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 मार्च को शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में, 29 मार्च को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अन्य ग्रह स्थिति की बात करें तो गुरु पूरे महीने मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस माह के आरंभ में ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला जो सिंह राशि में लगेगा। ज्योतिषी केपी शुक्ल के अनुसार, ये माह विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि कई नए अपडेट्स आएंगे। इसके अलावा इस माह कई राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का मासिक राशिफल…

मेष राशि मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए मार्च माह मिला जुला जाने वाला है। माह के आरंभ में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे। ऐसे में आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो सकती है। 2 मार्च से शुक्र और शनि बारहवें भाव और गुरु तीसरे भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। शनि के 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ सकते हैं। मार्च की शुरुआत से ही आय के नए अवसर बनते दिखाई देंगे। नौकरी की बात करें, तो विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। नए लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, नेटवर्क मजबूत होगा। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई अवसर मिलने की संभावना है। बिज़नेस पार्टनरशिप, नेटवर्किंग के माध्यम से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। किसी लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। अचानक यात्रा, शॉपिंग या वाहन संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं।

व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों की बात करें, तो विदेश या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कार्यों में अच्छी आमदनी हो सकती है। नई डील हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, तो लग्न के स्वामी मंगल 27 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे और 11वें घर में राहु के साथ युति बनाएंगे। इससे अंगारक दोष बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर इसका कोई गंभीर असर नहीं देखने को मिलने वाला है। हालांकि शनि के 12वें घर पर होने से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित लोगों को बीच में कुछ अनबन हो सकती है। लेकिन माह के अंत में सुधार देखने को मिलेंगे।

वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए करियर और बिजनेस में काफी लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शनि और शुक्र विराजमान है। इसके साथ ही 10 वें भाव में बुध, राहु और मंगल विराजमान रहने वाले हैं। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन के साथ-साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट या फिर डील हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही भौतिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के बीच चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। छात्रों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। उनके द्वारा की जा रही मेहनत का अब फल मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए मार्च माह काफी अच्छा जाने वाला है। करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपकी मेहनत में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में कई जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। इससे आपको आने वाले समय में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में विस्तार और नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आय के अनेक स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, तो मानसिक तनाव या थकान संभव है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और विवाह के योग बन सकते हैं। परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कर्क राशि के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव और सतर्कता का है। खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। करियर में संघर्ष और मेहनत रहेगी। व्यवसाय में यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। स्वास्थ्य में पेट, त्वचा और थकान की समस्या हो सकती है। प्रेम संबंधों में बहस की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। परिवार में धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर होंगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता के लिए अधिक प्रयास करना होगा।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

सिंह राशि के लिए महीना मिश्रित परिणाम देगा। खर्च और स्वास्थ्य प्रमुख चिंता के विषय रहेंगे। करियर में शुरुआत में मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन बाद में सुधार होगा। व्यवसाय में सावधानी रखें। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। लेकिन विवाहित जातकों को अहंकार से बचना चाहिए। इससे जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकता है। परिवार में कभी शांति तो कभी हल्का तनाव बना रह सकता है।

कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च माह थोड़ा सा परेशानी भरा रहने वाला है। इस माह इस राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसलिए थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। नौकरी के क्षेत्र में भी लाभकारी हो सकता है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए बेकार की पॉलिटिक्स में न फंसकर आप अपने काम में ध्यान दें। अंत में आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। व्यवसाय में कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध स्थिर रहेंगे। पार्टनर से अपनी बात कह सकते हैं।

तुला राशि मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

तुला राशि के लिए मार्च 2026 माह मिलाजुला जाने वाला है। इस माह आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। इसलिए खुद पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। करियर की बात करें, तो बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में वेतन वृद्धि के साथ इंक्रीमेंट हो सकता है। व्यापार में भी आपके द्वारा बनाई गई रणनीति लाभकारी हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। धन संचित कर पाने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुधार रहेगा। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। विद्यार्थियों को बड़े निर्णय टालकर धैर्य रखना चाहिए।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

इस माह इस राशि के जातकों को धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको संतुष्टी, संयम, शांति मिल सकती है। आप जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी करने वालों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कभी मन लगेगा, कभी असुरक्षा महसूस होगी। मेहनत अधिक और परिणाम कम लग सकता है। ऐसे समय में गुस्सा या जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियां सुधरती दिखेंगी।व्यवसायियों के लिए संकेत सकारात्मक हैं, विशेषकर महीने का पहला भाग लाभकारी हो सकता है। नए संपर्क बनेंगे और लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने नियमित बनाए रखी तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह महीना लक्ष्य के प्रति गंभीरता बढ़ाएगा।

22 मार्च से तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में दिख सकता है शुभ प्रभाव, देवताओं के गुरु बनाएंगे नवपंचम राजयोग

धनु राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए ये माह नौकरी-बिजनेस में ग्रोथ कराने में मदद करता है। साहस और आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास अच्छा रहने वाला है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आपकी बोलने की कला की सराहना हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये माह काफी खास रहने वाला है। इस माह सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी अपडेट या सॉफ्टवेयर से जुड़े जातकों के लिए ये माह अच्छा जाने वाला है। पार्टनरशिप में किए जा रहे व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करना लाभकारी हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा जाने वाला है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

मकर राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

यह महीना आपके लिए अवसर लेकर आएगा। धैर्य की आवश्यकता रहेगी और कुछ स्थानों पर समझौता भी करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी के क्षेत्र की बात करें, तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। व्यवसाय में अनुभव का सही उपयोग करना होगा। निवेश सोच-समझकर करें।प्रेम संबंधों में शुरुआती उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन 21 मार्च के बाद सुधार होगा। माह के अंत में जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना उतार-चढ़ाव भरा होना चाहिए। ऐसे में इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नौकरी में कुछ समस्याएं आ सकती है। इसलिए थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। व्यवसाय में बड़े फैसले फिलहाल टालें। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। पहले सप्ताह में आय बढ़ सकती है और खर्च नियंत्रित रहेंगे। प्रेम जीवन में अधिक उतार-चढ़ाव संभव है। परिवार में हल्की असहमति रहेगी, लेकिन प्रेम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

मीन राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन सतर्क रहें। सार्वजनिक छवि का ध्यान रखें। व्यवसाय में धैर्य रखें। प्रेम संबंधों में सुधार होगा, लेकिन छोटी गलतफहमियां स्वयं उत्पन्न न करें। किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में न आने दें। महीने के दूसरे हिस्से में शुभ अवसर मिल सकते हैं। खानपान और नींद पर ध्यान दें। मानसिक तनाव कम रखें।

मार्च माह के आरंभ में ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये भारत में भी नजर आने वाला है। इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को अवश्य मिलने वाला है। आइए जानते हैं साल का पहला चंद्र ग्रहण कब और किस समय लगने वाला है। जानें ब्लड मून के बारे में सबकुछ

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।