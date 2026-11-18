Samsaptak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति के साथ-साथ आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम , भूमि और छोटे भाई-बहन का मुख्य कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। बता दें कि मंगल 12 नवंबर को सिंह राशि में प्रवेश किया है। जहां पर केतु के साथ युति कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर कुंभ राशि में विराजमान राहु के साथ समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल और राहु दोनों उग्र ग्रहों के एक-दूसरे के आमने-सामने आने से इस योग का निर्माण हो रहा है, जिससे 12 राशियों के जीवन में अचानक बदलाव हो सकता है। मंगल और राहु के संयोग से बना समसप्तक योग इन तीन राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। ये फलादेश चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं समसप्तक योग किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, मंगल 12 नवंबर को रात 08:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में कुंभ राशि में राहु विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रह एक-दूसरे के सातवें भाव में होंगे, जिससे समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। ये योग 5 दिसंबर तक रहने वाला है। इसके बाद राहु मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मिथुन राशि पर समसप्तक योग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए समसप्तक योग कई क्षेत्रों में अनुकूल असर डाल सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में मंगल और नौवें भाव में राहु स्थित है। ऐसे में इस राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास और साहस में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा यात्राओं के भी काफी अधिक योग बन रहे हैं। लेकिन य़ात्रा के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। पिता और गुरु के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। आपको मेहनत के अनुसार सफलता हासिल हो सकती है। ऐसे में आलस्य को छोड़कर मेहनत और अपने प्रयासों पर ध्यान देंगे, तो खूब सफलता के द्वार खुलेंगे।

वृश्चिक राशि समसप्तक योग का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी ये योग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में मंगल और चौथे भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में करियर में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है। लेकिन उन्नति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर किसी भी राजनीति से दूर रहें, तो आपको काफी लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें, तो खूब सफलता हासिल हो सकती है।

मीन राशि समसप्तक योग का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। इस राशि के छठे भाव में मंगल और बारहवें भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए समसप्तक योग सकारात्मक असर डाल सकता है। कार्यक्षेत्र में आप आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे, तो आपको खूब सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि, किसी भी प्रकार का लेनदेन जल्दबाजी में न करें। सोच-विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको काफी लाभ मिल सकता है। किसी लंबी यात्रा पर जा सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी, राशिफल ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसमें बताएं गए परिणाम संभावित ग्रहों की चाल और चंद्र राशि के आधार पर बताए गए हैं। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को केवल ज्योतिषीय सलाह के आधार पर न करें।