Mars in 12 Houses: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जिस तरह से शरीर के लिए खून की आवश्यकता होती है। उसी तरह नवग्रह में मंगल का महत्व है। मंगल को ग्रहों का सेनापति के साथ-साथ साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, रक्त, युद्धक क्षमता और इच्छाशक्ति का कारक माना गया है। मंगल एक राशि में करीब 45 दिन तक रहते हैं। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, धन, करियर और पारिवारिक सुख पर गहरा प्रभाव डालती है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार मंगल जिस भाव में स्थित होता है, उस भाव से संबंधित विषयों में विशेष परिणाम देता है। मन्त्रेश्वर द्वारा रचित ‘फलदीपिका’ के आठवें अध्याय में मंगल और उनके भावों के बारे में विस्तार से बताया गया है…

लग्न भाव में मंगल

लग्न भाव में मंगल के होने से व्यक्ति साहसी, प्रभावशाली होने के साथ-साथ काफी क्रूर हो जाता है। लेकिन इसे स्वास्थ्य समस्याएं काफी हो सकती है। शरीर में किसी न किसी तरह से चोट लगती है। इसकी आयु भी कफी कम होती है।

दूसरे भाव में मंगल

यदि द्वितीय भाव में मंगल हो तो या तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, चेहरे की आभा या बोलने की शैली में कमी हो सकती है। वह अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने में काफी कमजोर होते हैं। इसके साथ ही ये शिक्षा काफी कठिनाइयों के साथ ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही धन संचय करने में काफी संघर्ष करते हैं यानी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है। व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ का करना पड़ता है, जिनका व्यवहार ,विचार या कार्यशैली अच्छी न हो।

तीसरे भाव में मंगल

अगर तृतीय भाव में मंगल है, तो काफी शुभ माना माना जाता है। ये काफी गुणवान होते हैं। सुखों से भरपूर होने के साथ-साथ साहसी होते हैं। ऐसे लोगों को कोई दूसरा व्यक्ति दबा नहीं पाता है। लेकिन तृतीय में मंगल वाले को छोटे भाइयों का सुख नहीं होता।

चौथे भाव में मंगल

यदि चतुर्थ में मंगल हो तो मनुष्य माता के सुख, संपत्ति, वाहन और भूमि से प्रभावित होता है। इन्हें इन चीजों के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्थ भाव से जिन-जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख में कमी करे।

पंचम भाव में मंगल

अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के पांचवें भाव में होता है, तो संतान सुख में समस्याएं आती है। इसके साथ शिक्षा और बुद्धि संबंधित मामलों में बाधाएं उत्पन्न होती है। इनको किस्मत का काफी कम साथ मिलता है। ये लोग काफी बुद्धिमान नहीं होता है। लेकिन चुगलखोर जरूर होता है।

षष्ठ भाव में मंगल

षष्ठ भाव में मंगल अत्यंत शुभ माना गया है, जो शत्रुओं पर विजय, प्रतिष्ठा और सफलता दिलाता है। व्यक्ति काफी धनवान होता है। इसके साथ ही राजाओं की तरह अपना जीवन जीता है। धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

सप्तम भाव में मंगल

यदि सप्तम में मंगल हो तो मांगलिक दोष हो सकता है। इनके वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह से चुनौतियां आती रहती हैं। हालांकि सही तरह से गुण मिलान और सामान मांगलिक योग होने से इसका प्रभाव कम हो सकता है।

सप्तम भाव को वैदिक ज्योतिष में विवाह, जीवनसाथी और दांपत्य सुख का भाव माना जाता है। जब सप्तम भाव में मंगल स्थित होता है तो जातक को प्रबल मांगलिक माना जाता है। ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव, मतभेद या बाधाओं का संकेत दे सकती है।

ऐसा भी माना गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों की कुंडली में मंगल दोष हो, तो दोनों के मंगल दोष का प्रभाव एक-दूसरे को संतुलित कर देता है और दोष की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए परंपरागत रूप से मांगलिक जातक का विवाह मांगलिक जीवनसाथी से करने की सलाह दी जाती थी।

हालांकि, आधुनिक ज्योतिष में केवल सप्तम भाव में मंगल देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। मंगल की राशि, बल, दृष्टि, अन्य ग्रहों की स्थिति, गुरु और शुक्र की स्थिति तथा पूरी कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक माना जाता है।

अष्टम भाव में मंगल

अष्टम में भी मंगल का अशुभ फल ज्यादा देखने को मिलता है। व्यक्ति किसी न किसी रोग से परेशान बना रहता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। कम आयु के भी योग बनते हैं। इसके अलावा आप चाहे जितना अच्छा कार्य करें, लेकिन हर कोई आपकी निंदा करता है।

नवम भाव में मंगल

यदि नवम भाव में मंगल भाग्य और पिता से जुड़े मामलों में मिश्रित परिणाम देता है। आप चाहे जितना अच्छे हो, लेकिन हर कोई अपने द्वेष रखते हैं। इसके साथ ही पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए काफी घातक भी हो सकता है।

दशम भाव में मंगल

यदि दशम में मंगल हो तो आदमी राजा के समान जीवन जीता है। इनका समाज में काफी मान-सम्मान होता है। ये काफी पराक्रमी होने के साथ क्रूर होते हैं।

एकादश भाव में मंगल

ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों की दस्तक बनी रहती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। आप सुख-समृद्धि से भरपूर रहने के साथ-साथ साहसी और सुशील रहते हैं।

द्वादश भाव में मंगल

यदि द्वादश में मंगल हो तो ऐसा आदमी काफी तेज-तर्रार होने के साथ क्रूर और चुगल खोर होता है। दांपत्य जीवन में किसी न किसी तरह से परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा बेवजह खर्च और नेत्र संबंधित समस्या से परेशान रहते हैं।

मंगल के इन ग्रहों के साथ होने से सुखों में आती है कमी

वैदिक ज्योतिष में मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। जब ये ग्रह जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में स्थित होते हैं, तो उन भावों से संबंधित सुखों में कमी या चुनौतियों की संभावना मानी जाती है।

इन भावों में मुख्य रूप से लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव आते हैं। लग्न भाव व्यक्ति के शरीर, स्वभाव और जीवन का आधार होता है। द्वितीय भाव कुटुम्ब और धन का स्थान माना जाता है, जिसमें परिवार की सुख-शांति और वाणी का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव सुख, घर, माता और वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यहां क्रूर ग्रह हों तो गृहस्थ सुख में बाधा आने की संभावना बताई जाती है।

सप्तम भाव विवाह और जीवनसाथी का स्थान माना गया है। यहां क्रूर ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक जीवन में तनाव या असंतुलन का संकेत माना जाता है। अष्टम भाव आयु, गुप्त विषयों और दांपत्य जीवन की गहराई से संबंधित होता है, इसलिए यहां भी क्रूर ग्रहों की स्थिति को अशुभ माना गया है। द्वादश भाव शयन सुख, व्यय और निजी जीवन से संबंधित होता है, जहां इन ग्रहों की स्थिति दांपत्य सुख में कमी का संकेत देती है।

इस प्रकार, इन पांच भावों में क्रूर ग्रहों की स्थिति उन भावों से संबंधित सुखों में कमी का कारण मानी जाती है। इसलिए इनका विस्तृत विचार जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली (जिसमें चंद्रमा को लग्न माना जाता है) तथा शुक्र ग्रह की स्थिति से भी किया जाना चाहिए। विशेषकर विवाह और दांपत्य सुख के विचार में शुक्र ग्रह का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह प्रेम और संबंधों का मुख्य कारक है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। जन्मकुंडली में सूर्य के फल केवल उसकी भाव स्थिति से निर्धारित नहीं होते, बल्कि राशि, दृष्टि, युति, ग्रहबल, दशा, अंतर्दशा तथा संपूर्ण कुंडली के समग्र विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे किसी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी, चिकित्सा, कानूनी, वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित है। ज्योतिष एक विश्वास और व्याख्या आधारित विद्या है, इसलिए इसके परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों और कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य पाठकों को ज्योतिषीय अवधारणाओं से परिचित कराना है, न कि किसी प्रकार की गारंटी या दावा करना।