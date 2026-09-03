Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचांग के अनुसार18 सितंबर 2026 को मंगल ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में कर्क मंगल की नीच राशि मानी जाती है, लेकिन इस दौरान कर्क राशि में गुरु की स्थिति के कारण मंगल के नीचत्व के भंग होने की ज्योतिषीय मान्यता है। इसी वजह से इस स्थिति को नीचभंग राजयोग से जोड़कर देखा जा रहा है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल ऊर्जा, साहस, भूमि, संपत्ति और पराक्रम के कारक ग्रह हैं। वहीं गुरु ज्ञान, विस्तार, धन और भाग्य से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में मंगल और गुरु की यह स्थिति कई जातकों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि किसी व्यक्ति पर योग का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और ग्रहों की दशा पर भी निर्भर करता है।

18 सितंबर से शुरू होगा मंगल का नया गोचर

फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल ग्रह 18 सितंबर 2026 को शाम करीब 4:44 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल इससे पहले मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में पहुंचने के बाद मंगल और गुरु की स्थिति को लेकर नीचभंग राजयोग की चर्चा हो रही है।

इस योग को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण में माना जा रहा है कि कुछ राशियों के जातकों को आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, कारोबारियों को नए सौदे और निवेश से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं।

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मेष राशि नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ने के योग बन सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टि से भी समय सकारात्मक रह सकता है। जमीन, मकान या वाहन से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करना बेहतर रहेगा।

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वृषभ राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ा सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी में आय बढ़ाने या अतिरिक्त कमाई का कोई रास्ता सामने आ सकता है।

कारोबार करने वाले जातकों को नए ग्राहक या डील से फायदा मिल सकता है। परिवार के साथ मिलकर लिए गए आर्थिक फैसले भी लाभकारी हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर करियर और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।

कारोबारियों के लिए नई डील, साझेदारी या विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ के अवसर भी बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचना चाहिए।

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वृश्चिक राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं। इसलिए कर्क राशि में मंगल का नीचभंग होना आपके लिए खास माना जा रहा है। नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है।

कारोबारियों को दूर के शहर या विदेश से जुड़े किसी काम से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है।

आर्थिक उन्नति के साथ इन बातों का रखें ध्यान

नीचभंग राजयोग को लेकर ज्योतिषीय मान्यताएं सकारात्मक संकेत देती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को निश्चित रूप से धन लाभ होगा। ग्रहों का फल जन्मकुंडली, दशा-अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

इस अवधि में आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना, अनावश्यक जोखिम से बचना और निवेश से पहले उचित जानकारी हासिल करना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।