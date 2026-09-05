Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते रहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा आज यानी 5 सितंबर को सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर ग्रहों के सेनापति मंगल पहले से विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हालांकि, मेष, मिथुन और धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के अलावा नौकरी-बिजनेस और सेहत पर सकारात्मक असर देखने को पड़ सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी राजयोग बनने से किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, मन के कारण चंद्रमा 5 सितंबर को सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस राशि में 7 सितंबर सोमवार को 12:38 पी एम बजे इस राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। महालक्ष्मी राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को अपार धन-समृद्धि के साथ करियर में सफलता हासिल हो सकती है।

मेष राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। मीडिया, कला, व्यापार के क्षेत्र में आप अपना नाम कमा सकते हैं। हालांकि तीसरा भाव मेहनत का माना जाता है। लेकिन महालक्ष्मी राजयोग बनने से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपके आत्मविश्वास के साथ-साथ पराक्रम में भी तेजी से वृद्धि हो सकती हैं।

मिथुन राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के लग्न भाव में मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ, प्रभावशाली और अपार समृद्धि दायक माना जाता है। इस राशि के जातकों के जीवन में भौतिक सुखो की वृद्धि हो सकती है। अपार धन-दौलत के साथ-साथ समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। ऐसे में कार्यस्थल में आपको आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी ये अवधि अच्छी हो सकती है। आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं।

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धनु राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए भी ग्रहों के सेनापति मंगल और चंद्रमा की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के सातवें भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के विवाह, जीवनसाथी, पार्टनरशिप से लेकर व्यावसायिक संबंधों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राजयोग के बनने से अविवाहितों को एक भाग्यशाली, गुणी पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। ये पार्टनर शादी के बाद अपना भाग्य चमका सकता है। इसके साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बिजनेस के लिए अच्छा पार्टनर मिल सकता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। भविष्य के लिए भी आप धन बचाने में सफल हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।