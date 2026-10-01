Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते रहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा जल्द ही डबल राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। दरअसल, 4 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर मंगल और गुरु विराजमान है। ऐसे में मंगल के साथ महालक्ष्मी या चंद्र-मंगल योग और गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। चंद्रमा के द्वारा इन राजयोगों का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ नौकरी-व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं चंद्रमा के कर्क राशि में जाने से किन राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा 4 अक्टूबर 2026, रविवार को 06:31 बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी राशि में 6 अक्टूबर, मंगलवार को 10:17 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में बैठे नीच मंगल के साथ जब चंद्रमा की युति या फिर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती हैं, तो मंगल का नीचत्व भंग हो जाता है और वह संपूर्ण राजयोगीय फल में बदल जाता है। इसके साथ ही यहां पर गुरु भी विराजमान है। ऐसे में शुभ फल मिल सकता है।

वृषभ राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के संवाद कौशल और पराक्रम भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में ये अपनी बात कहने से लेकर कई बड़े संपर्क बनाने में सफल हो सकते हैं। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में जबरदस्त मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। लंबे समय से रुका काम या फिर पैसा वापस मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी हो सकती है। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है। आर्थिक पक्ष भी आपकी मजबूत हो सकती है।

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी और गजकेसरी राजयोग सोने पे सुहागा हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में इन राजयोगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मानसिक दृढ़ता भी देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपकी तारीफ की जा सकती है। धैर्य, संयम के साथ आगे बढेंगे, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। प्रेम जीवन अच्छा जाने वाला है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी।

मीन राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए ये अवधि कई मायनों में खास हो सकती है। रचनात्मक क्षेत्रों में अच्छी सफलता हासिल होने के साथ कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। आमदनी के कई नए स्त्रोत खुल सकते हैं। संतान की ओर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शेयर बाजार, पुराने निवेश आदि से अचानक धन लाभ हो सकता है। ऐसे में धीमे-धीमे आपकी वित्तीय स्थिति में बदलाव हो सकता है। घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ वक्त बिता पाने में सफल हो सकते हैं।

तुला राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए भी मंगल-चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में बुध और शुक्र भी विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रह सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। पुराने कर्ज से निजात मिलने के साथ वित्तीय स्थिति धीरे-धीरे अच्छी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। मान-सम्मान में वृद्धि के साथ नई नौकरी के योग बन रहे हैं। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां कारगर हो सकती है।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।