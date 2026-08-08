Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को नवग्रह में से सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन तक रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करते रहते हैं। इस समय चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं मन के कारक चंद्रदेव 9 अगस्त को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही विराजमान मंगल के साथ युति करके महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। बता दें कि ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अगस्त 2026, रविवार की रात मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे और 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति या फिर दृष्टि पड़ती रहेगी। इसके अलावा राहु कुंभ राशि में विराजमान होकर पांचवी दृष्टि मंगल पर डाल रहे हैं। कुछ राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं चंद्र-मंगल के संयोग से बना महालक्ष्मी राजयोग किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है….

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 अगस्त 2026, रविवार को 03:48 ए एम बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने वाला है। चंद्रमा इस राशि में 11 अगस्त तक रहने वाले हैं। फिर कर्क में प्रवेश करेंगे। ऐसे में करीब ढाई दिन तक बनने वाला राजयोग का असर लंबे समय तक 12 राशियों में देखने को मिल सकता है।

सिंह राशि पर महालक्ष्मी राजयोग बनने का प्रभाव (Libra Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्रमा की युति काफी शुभ मानी जा रही है। मंगल और चंद्रमा की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों के के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा।

व्यापारियों को बड़े ऑर्डर मिलने के अलावा रुका हुआ पैसा वापस मिलने और आय में वृद्धि के संकेत हैं। इस दौरान कोई पुराना मित्र या परिचित नया प्रस्ताव, साझेदारी या व्यापारिक अवसर लेकर आ सकता है।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। बड़े भाई-बहनों या मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि दांपत्य जीवन में कार्य की व्यस्तता के कारण जीवनसाथी को पर्याप्त समय देना आवश्यक रहेगा, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है।

तुला राशि पर महालक्ष्मी राजयोग बनने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के नवम भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन के कारण किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं।

आप लंबे समय से जिस सरकारी प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, जिससे आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है।

मकर राशि पर महालक्ष्मी राजयोग बनने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए भी महालक्ष्मी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि में मंगल और चंद्रमा की युति छठे भाव में होने वाली है। ऐसे में नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामले में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। रोग और कर्ज से निजात मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।