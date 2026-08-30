Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधा, धन, प्रेम, सौंदर्य, वैभव, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र अपनी स्वराशि, उच्च राशि या केंद्र भाव में विशेष स्थिति में होते हैं, तो मालव्य राजयोग का निर्माण माना जाता है। पंचांग के अनुसार सितंबर 2026 की शुरुआत में शुक्र की स्थिति में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का असर खास तौर पर करियर, कारोबार, धन और आर्थिक मामलों में देखने को मिल सकता है।

2 सितंबर को बनेगा मालव्य राजयोग

फ्यूचर पंचांग क के अनुसार 2 सितंबर को शुक्र दोपहर 1 बजकर 44 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जिसस मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। आपको बता दें कि। पंच महापुरुष राजयोगों में शामिल मालव्य राजयोग को बेहद शुभ माना जाता है। इसका संबंध सुख-सुविधाओं, आर्थिक समृद्धि, आकर्षण, रचनात्मकता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है।

वहीं आपको बता दें कि मालव्य राजयोग का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता। कुंडली में शुक्र की स्थिति, लग्न और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर फल अलग-अलग हो सकते हैं। हालांकि, गोचर के आधार पर कुछ राशियों के लिए यह समय करियर और कारोबार के लिहाज से विशेष लाभकारी माना जा रहा है।

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मालव्य राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का मजबूत होना विशेष महत्व रखता है। मालव्य राजयोग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का मौका मिल सकता है।

वहीं कारोबार से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। नई डील, साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

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मालव्य राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

ज्योतिष अनुसार कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह प्रभाव करियर के मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लंबे समय से किसी अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है।

कारोबारियों को नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है। किसी पुराने निवेश या व्यापारिक योजना से फायदा मिलने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि, बड़े आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

मालव्य राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग नए अवसर और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी संवाद क्षमता और रचनात्मक सोच आपके लिए फायदे का कारण बन सकती है।

व्यापार करने वाले जातकों को नए ग्राहकों और नए बाजार से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

मालव्य राजयोग का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी में तरक्की, वेतन वृद्धि या नई भूमिका मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अपने करियर में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है।

कारोबारियों को लाभ के नए स्रोत मिल सकते हैं। खासकर रचनात्मक क्षेत्र, कला, फैशन, मीडिया, मनोरंजन या लग्जरी से जुड़े काम करने वालों के लिए यह अवधि महत्वपूर्ण हो सकती है।

मालव्य राजयोग से किन क्षेत्रों में लाभ की उम्मीद?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार मालव्य राजयोग का संबंध मुख्य रूप से धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, करियर, कारोबार, कला और सामाजिक प्रतिष्ठा से माना जाता है। इसलिए शुक्र के अनुकूल प्रभाव के दौरान इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग का वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति और दशा-अंतर्दशा समेत अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य गोचर फल के रूप में ही देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।