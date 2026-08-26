Malavya Rajyog September 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। जब शुक्र अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में केंद्र भाव में स्थित होते हैं, तब मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर 2026 में शुक्र का राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को शुक्र के गोचर से मालव्य राजयोग का प्रभाव बनेगा, जिसका शुभ असर कर्क, तुला, सिंह और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ सकता है। इन राशियों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने, करियर में प्रगति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र ग्रह 2 सितंबर को दोपहर 1 बजकर 44 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जो इनकी मूलत्रिकोण राशि भी है। आपको बता दें कि यहां शुक्र देव 6 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद कन्या राशि में वक्री होंगे।

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मालव्य राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह प्रभाव आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आय के नए स्रोत बनने के साथ पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय लाभकारी रह सकता है। धन संचय बढ़ाने और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन सकते हैं।

मालव्य राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का शुभ प्रभाव विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। मालव्य राजयोग के प्रभाव से करियर में तरक्की, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण सौदे से फायदा हो सकता है। धन संबंधी योजनाओं में सफलता मिलने के साथ जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं।

मालव्य राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक मामलों में मजबूती ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या आय बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए प्रोजेक्ट और ग्राहकों से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के अवसर भी आएंगे।

मालव्य राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है। आय के साधनों में वृद्धि के साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील या साझेदारी से फायदा हो सकता है। निवेश से जुड़े फैसलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

क्या है मालव्य राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में मालव्य राजयोग को पंचमहापुरुष राजयोगों में से एक माना गया है। जब शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ या तुला अथवा अपनी उच्च राशि मीन में होकर केंद्र भाव में स्थित होते हैं, तब मालव्य राजयोग बनता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख-सुविधाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में योग का वास्तविक फल शुक्र की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।