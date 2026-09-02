Mahalakshmi Rajyog on 5 August 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की युति का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष अनुसार 5 अगस्त को मंगल और चंद्रमा मिथुन राशि में एक साथ आकर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में विशेष लाभकारी माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन, वृष, सिंह और कन्या राशि के जातकों को इस दौरान तरक्की और धनलाभ के अवसर मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चंद्रमा ग्रह 5 सितंबर को सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर वृष से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यहां पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में इन मिथुन राशि में इन दोनों की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा।

कैसे बनता है महालक्ष्मी राजयोग?

ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और कार्यक्षमता से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। वहीं 5 अगस्त को मंगल और चंद्रमा का मिथुन राशि में संयोग इन राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है, वहीं कारोबारियों को नए सौदे और आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

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महालक्ष्मी राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि में ही मंगल और चंद्रमा की युति बनने से इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत और कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है। कारोबार में नई डील मिलने के साथ आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में भी समय अनुकूल रह सकता है।

महालक्ष्मी राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई लाभदायक सौदा मिल सकता है। लंबे समय से अटके हुए आर्थिक काम भी आगे बढ़ सकते हैं।

महालक्ष्मी राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्रमा का यह संयोग करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। निवेश या धन से जुड़े फैसलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं।

महालक्ष्मी राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों को महालक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में नई भूमिका या बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। आय में वृद्धि के साथ धन संचय करने के अवसर भी मिल सकते हैं।

इन राशियों को मिल सकता है लाभ

मिथुन, वृष, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त के आसपास का समय करियर और धन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि किसी भी योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।