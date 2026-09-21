Mahalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही यह युति समय- समय पर बनती रहती है। आपको बता दें कि अक्टूबर की शुरुआत में मंगल और चंद्रमा की कर्क राशि में युति को लेकर महालक्ष्मी राजयोग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है। इस संयोग का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मिथुन, मीन, कर्क और तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों, करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव के योग बताए जा रहे हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल देव 18 सितंबर 2026 को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर शाम 6 बजकर 31 मिनट पर चंद्रमा भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में स्थित होंगे और मंगल के साथ उनकी युति बनेगी। जिससे महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। यह राजयोग 6 अक्टूबर तक बनेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे।

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कैसे बनेगा महालक्ष्मी राजयोग?

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब मंगल और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में एक साथ आते हैं, तो महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव बनता है। पंचांग अनुसार 4 अक्टूबर को कर्क राशि में दोनों ग्रहों की युति को धन, कामकाज, साहस और डिसीजन मेकिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्रमा को मन, सुख-सुविधा और भावनाओं का कारक माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्रह माने जाते हैं।

इस ग्रह संयोग के दौरान कुछ लोगों को रुके हुए काम पूरे होने, आय के नए साधन बनने और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

मिथुन राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रह सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। धन से जुड़े मामलों में लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ दे सकते हैं।

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मीन राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए मंगल-चंद्र का यह संयोग करियर और आर्थिक मामलों में बदलाव के संकेत दे सकता है। लंबे समय से अटके किसी काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि में ही मंगल और चंद्रमा की युति होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह समय खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और काम- कारोबार में तरक्की देखने को मिल सकती है। करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है और रुका हुआ धन मिलने के संकेत भी बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में वित्तीय निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग आर्थिक और करियर- कारोबार के मामलों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई नौकरी से जुड़ा अवसर मिल सकता है। कारोबारियों को नई डील या प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बनाने का भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है।

आर्थिक उन्नति के बन सकते हैं योग

मंगल और चंद्रमा से बनने वाले इस ज्योतिषीय संयोग को धन, कार्यक्षेत्र और निर्णय क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। इसी आधार पर मिथुन, मीन, कर्क और तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति और कारोबार में नए अवसरों की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ज्योतिषीय फल सामान्य गणना पर आधारित होते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में इनका प्रभाव उसकी पूरी जन्मकुंडली के अनुसार अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।