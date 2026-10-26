Mahalakshmi Rajyog 2026: दिवाली से पहले ग्रहों की चाल को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार 1 नवंबर 2026 को मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह योग कुछ राशियों के लिए धन, करियर और आर्थिक उन्नति के नए अवसरों का संकेत दे सकता है। खासतौर पर कर्क, मेष, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 की रात 12 बजे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब 1 नवंबर को चंद्रमा कर्क राशि में ही रहेंगे। जहां पहले से ही मंगल देव विराजमान हैं। ऐसे में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा।

महालक्ष्मी राजयोग से किन राशियों को मिल सकता है लाभ?

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कामों में गति आने और आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने का समय हो सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी।

मेष राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों को करियर और कारोबार में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभकारी हो सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी, कारोबार में नए संपर्क या आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

कुंभ राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को कामकाज में प्रगति और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटकी किसी योजना पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए सही योजना और मेहनत जरूरी होगी।

क्या है महालक्ष्मी राजयोग का ज्योतिषीय महत्व?

ज्योतिष में महालक्ष्मी राजयोग को धन, सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। मंगल को साहस, ऊर्जा और भूमि का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ा है। इन दोनों ग्रहों की युति का फल उनकी राशि, भाव और अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाता है।

हालांकि, केवल मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके लिए संबंधित कुंडली और प्रचलित ज्योतिषीय नियमों का विश्लेषण जरूरी है। इसलिए 1 नवंबर को इस योग के बनने और उसके प्रभावों को लेकर पंचांग या विश्वसनीय ज्योतिषीय गणना से पुष्टि करना उचित होगा। ज्योतिषीय फलादेश मान्यताओं पर आधारित हैं; आर्थिक फैसले वास्तविक परिस्थितियों और सोच-विचार के आधार पर ही लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।