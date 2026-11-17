Mahalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल और उनकी युति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर 2026 को मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने की स्थिति रहेगी। ज्योतिष में इस योग को धन, समृद्धि, साहस और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग के प्रभाव से कुछ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रह 30 नवंबर को सुबह 9 बजकर 42 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल देव विराजमान हैं। ऐसे में मंगल और चंद्र की युति से 1 दिसंबर को महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। यह राजयोग 2 दिसंबर को दोपहर तक बनेगा। क्योंकि इसके बाद चंद्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2 दिसंबर को बुद्धि के दाता बुध करेंगे वृश्चिक राशि में प्रवेश; तुला, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

सिंह राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक रूप से शुभ रह सकता है। नौकरी में तरक्की और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ने के संकेत हैं और पुराने आर्थिक तनाव से राहत मिल सकती है।

मेष राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए मंगल-चंद्रमा का यह संयोग करियर में आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। धन कमाने के नए रास्ते खुलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन सकते हैं।

ध्यान दें

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव इन तीन राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है। हालांकि, वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।