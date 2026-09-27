Mahalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिष के अनुसार नवंबर महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति बेहद खास रहने वाली है। पंचांग अनुसार 1 नवंबर 2026 को चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में स्थित रहेंगे। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और मंगल भी कर्क राशि में स्थित रहेंगे। मंगल-चंद्रमा की इस युति को ज्योतिष में चंद्र-मंगल योग से जोड़ा जाता है और वैदिक ज्योतिष में इसे धन-संपत्ति से संबंधित महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है।

मान्यता है कि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, भूमि और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति में आर्थिक फैसले लेने की क्षमता, मेहनत और कार्यक्षमता बढ़ने के योग बताए जाते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को चंद्रमा ग्रह रात 12 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह स्थित हैं। ऐसे में इन दोनों की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। यह राजयोग 3 नवंबर को सुबह 3 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। क्योंकि उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग खास माना जा सकता है क्योंकि मंगल और चंद्रमा दोनों कर्क राशि में रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को किसी नए प्रोजेक्ट या व्यापारिक अवसर से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ रुका हुआ पैसा मिलने के योग भी बन सकते हैं।

मेष राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए निवेश संबंधी फैसले लेने से आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

तुला राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए मंगल-चंद्रमा का यह संयोग करियर और धन के मामले में नए अवसर ला सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। आय के नए साधन बनने की संभावना है और लंबे समय से अटके आर्थिक काम आगे बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक राशि राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह योग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद बन सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं, हालांकि बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।

क्या है महालक्ष्मी योग?

ज्योतिषीय मान्यताओं में मंगल और चंद्रमा की युति को धन और आपकी वर्किंग स्टाइल से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण कई ज्योतिषीय लेखों में इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। ऐसे योगों के फलादेश को निश्चित भविष्यवाणी के बजाय ज्योतिषीय मान्यता के रूप में देखना चाहिए। अलग-अलग पंचांग, स्थान और जन्मकुंडली के आधार पर फल में अंतर हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।