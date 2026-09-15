Mahalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और राशि परिवर्तन का विशेष महत्व माना जाता है। अक्टूबर की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल और चंद्रमा की युति बनने से एक शुभ ज्योतिषीय संयोग का निर्माण होने जा रहा है। पंचांग अनुसार 4 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि मंगल देव पहले से ही 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। ऐसे में कर्क राशि में मंगल और चंद्रमा की स्थिति से महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है।इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में विशेष लाभकारी माना जा रहा है।

कब बनेगा महालक्ष्मी राजयोग?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार मंगल देव 18 सितंबर 2026 को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर शाम 6 बजकर 31 मिनट पर चंद्रमा भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में स्थित होंगे और मंगल के साथ उनकी युति बनेगी। जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। यह राजयोग 6 अक्टूबर तक बनेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे।

आपको बता दें कि दोनों ग्रहों की यह स्थिति जातकों के जीवन में ऊर्जा, निर्णय क्षमता, कामकाज और आर्थिक मामलों से जुड़े परिणामों को प्रभावित कर सकती है। मंगल को साहस, भूमि, ऊर्जा, पराक्रम और कार्यक्षेत्र का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं, सुख-सुविधाओं और मानसिक स्थिति से जुड़े हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों का कर्क राशि में एक साथ आना कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

मेष राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्रमा की यह युति करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ा अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को भी नए संपर्कों से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि में ही मंगल और चंद्रमा की युति बनने से इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं। करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि भावनाओं में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रह संयोग करियर और धन से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबारियों को किसी बड़ी डील या नए प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ भविष्य के लिए निवेश की योजना भी बन सकती है।

वृश्चिक राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्रमा की युति आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से लाभकारी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है और अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। अचानक धनलाभ या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

इन राशियों को क्यों मिल सकता है लाभ?

ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम और कर्म का ग्रह माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं। कर्क राशि में इन दोनों ग्रहों की युति को कई ज्योतिषीय ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि 4 अक्टूबर के आसपास बनने वाले इस संयोग को लेकर मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर, धन और कार्यक्षेत्र से जुड़े अच्छे परिणामों की संभावना जताई जा रही है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।