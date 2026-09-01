Libra Monthly Horoscope September 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर 2026 तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह-गोचर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल की स्थिति में बदलाव होगा। वहीं 2 सितंबर को शुक्र के तुला राशि में आने से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ सकता है। साथ ही 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में पहुंचेंगे। इसके बाद 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इन ग्रह स्थितियों का असर तुला राशि के करियर, कारोबार, रिश्तों और स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है।

ज्योतिष अनुसार सितंबर में कन्या राशि में भद्र राजयोग और बुधादित्य राजयोग, वृष राशि में मालव्य राजयोग बनेगा। साथ ही महीने के अंतिम सप्ताह में तुला राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। हालांकि राजयोगों का वास्तविक फल जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, लग्न, चंद्र राशि और दशा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। आइए जानते हैं सितंबर का महीना तुला राशि वालों को कैसा रह सकता है…

26 सितंबर को बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग, कन्या, तुला, कुंभ और मेष राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

कोई बड़ी जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट मिल सकता है

वैदिक ज्योतिष अनुसार तुला राशि वालों के लिए सितंबर करियर के लिहाज से मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा महीना रह सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र का प्रभाव व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का अवसर मिल सकता है।

वहीं 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में प्रवेश कार्यक्षेत्र में योजना, विश्लेषण और रणनीति पर जोर बढ़ा सकता है। वहीं 17 सितंबर के बाद सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य राजयोग कामकाज में बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूती देने वाला माना जाता है। इससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या पुराने काम को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही 18 सितंबर को मंगल के कर्क राशि में जाने के बाद कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में जल्दबाजी या गुस्से में निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में बुध के तुला राशि में आने से कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, मीटिंग और बातचीत के जरिए सफलता के योग मजबूत हो सकते हैं।

व्यापार में मिल सकते हैं नए क्लांइट

ज्योतिष अनुसार कारोबार करने वाले जातकों के लिए सितंबर में नए संपर्क और व्यावसायिक योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। शुक्र की मजबूत स्थिति ग्राहक संबंधों, साझेदारी और प्रजेंटेशन वाले कारोबार के लिए पॉजिटिव माहौल बना सकती है।

वहीं मालव्य राजयोग और महीने के लास्ट में बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग ज्योतिषीय दृष्टि से धन, बिजनिस की समझ, सुख-सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से जोड़ा जाता है। इसलिए कारोबारियों को नए क्लाइंट, पार्टनरशिप या किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

हालांकि 18 सितंबर के बाद मंगल का प्रभाव कंपटीशन और काम के दबाव को बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी में बिना पूरी जानकारी के फैसला लेने से बचें। वित्तीय समझौते स्पष्ट रखें। सितंबर में ग्रहों की स्थिति अवसरों के साथ-साथ खर्च और आर्थिक निर्णयों में सावधानी का संकेत भी देती है।

वैवाहिक जीवन रहेगा खुशनुमा

वैवाहिक जीवन के लिहाज से सितंबर तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव वाला महीना साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 2 सितंबर से शुक्र का प्रभाव प्रेम, आकर्षण और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या किसी महत्वपूर्ण विषय पर मिलकर निर्णय लेने का मौका मिल सकता है।

लेकिन महीने के शुरुआती और मध्य हिस्से में छोटी-मोटी गलतफहमियों को बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। महीने के अंत में बुध के तुला राशि में आने से कम्युनिकेशन बेहतर होगा और मन की बात खुलकर रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि शुक्र के प्रभाव में हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना भी जरूरी रहेगा।

मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है

वैदिक ज्योतिष अनुसार स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर सामान्य से अच्छा लेकिन सावधानी बरतने वाला महीना रह सकता है। काम की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। विशेष रूप से 18 सितंबर के बाद मंगल का गोचर काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच तनाव बढ़ा सकता है।

इस महीने पर्याप्त नींद, संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ध्यान देना बेहतर होगा।

सितंबर में बनने वाले राजयोग तुला राशि को कैसे प्रभावित करेंगे?

भद्र राजयोग: बुध के कन्या राशि में आने से बनने वाला भद्र राजयोग बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, संचार और रणनीति से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है। तुला राशि के जातकों को इसका प्रभाव पर्दे के पीछे की योजना, रिसर्च और निर्णय लेने की क्षमता में दिखाई दे सकता है।

बुधादित्य राजयोग: पंचांग के अनुसार 17 सितंबर के बाद कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य राजयोग कार्यक्षेत्र में बुद्धि और नेतृत्व के संयोजन का संकेत देता है। इससे नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने या किसी महत्वपूर्ण काम में पहचान मिलने की संभावना बन सकती है।

मालव्य राजयोग: शुक्र के मजबूत होने से बनने वाला मालव्य राजयोग सुख-सुविधा, आकर्षण, धन, कला और संबंधों से जुड़ा माना जाता है। तुला राशि शुक्र की राशि होने के कारण शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व और रिश्तों में खास तौर पर महसूस हो सकता है।

लक्ष्मी नारायण राजयोग: पंचांग के अनुसार 26 सितंबर को बुध के तुला राशि में आने के बाद शुक्र के साथ इसकी युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर सकती है। ज्योतिषीय मान्यता में इसे धन, बुद्धि, व्यापारिक समझ और रिश्तों में सामंजस्य से जोड़ा जाता है। इसलिए महीने का अंतिम सप्ताह तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है।

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।