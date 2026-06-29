Libra Monthly Horoscope July 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई 2026 तुला राशि वालों के लिए मिले-जुले लेकिन अवसरों से भरा महीना साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इस महीने कई छोटे- बड़े ग्रह परिवर्तन करके आपकी गोचर कुंडली को प्रभावित करेंगे। आपको बता दें कि 4 जुलाई को धन के दाता शुक्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करेंगे, जबकि 27 जुलाई को शनि देव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही इस महीने शुक्रादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग और भद्र राजयोग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। इन ग्रहों की चाल का असर तुला राशि के जातकों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं तुला राशि वालों को कैसा रहता है जुलाई का महीना…

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

नौकरी बदलने के लिए समय अनुकूल

वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। आपकी गोचर कुंडली में सूर्य के दशम भाव से प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। वहीं जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें महीने के दूसरे भाग में अच्छी खबर मिल सकती है।

रुके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं

वैदिक ज्योतिष अनुसार व्यापारियों के लिए भी समय सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि शुक्र के लाभ भाव में आने से नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और रुके हुए सौदे पूरे होने के योग बनेंगे। साथ ही साझेदारी में कारोबार करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह है। निवेश सोच-समझकर करें, क्योंकि शनि के वक्री होने के बाद कुछ योजनाओं में देरी हो सकती है।

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें

इस महीने आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। गजकेसरी राजयोग आर्थिक मजबूती देने का काम करेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि, परिवार या घर से जुड़े कुछ बड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं। यदि आप लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। महीने के अंतिम सप्ताह में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा।

लव लाइफ हो सकती है रोमांटिक

वैदिक ज्योतिष अनुसार प्रेम संबंधों के लिहाज से जुलाई रोमांटिक रह सकता है। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी।

विवाहित जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। हालांकि, महीने के अंतिम दिनों में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना बेहतर रहेगा।

कमर और पेट संबंधी हो सकती हैं परेशानियां

स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन शनि के वक्री होने के बाद थकान, कमर दर्द, पेट संबंधी परेशानी या तनाव बढ़ सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे।

विदेश में पढ़ाई का मिल सकता है मौका

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह महीना मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। भद्र राजयोग के प्रभाव से एकाग्रता बढ़ेगी और नई चीजें सीखने में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।