Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (29 सितंबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (29 सितंबर): घर में शांति बनाये रखने के लिए विवाहित दम्पति संयम और समझदारी बनाये रखें। बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।वकील आज आखिरकार अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालेंगे। उन्हें सलाह है कि परिवार के साथ दोपहर और शाम के भोजन का आनंद लें।शिक्षकों को आज समय के उपरान्त भी अतिरिक्त पढ़ाई के लिए तैयार रहना होगा। परीक्षाएं निकट होने से उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करना जरुरी है।फिल्म उद्योग में ठग आज आकर्षक प्रस्ताव, धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वे एक महान सामाजिक जीवन का आनंद भी लेंगे।

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