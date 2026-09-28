Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (28 सितंबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (28 सितंबर): आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या यात्रा कि संभावना बताई जाती हैं। माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति और पहचान दिलाएगा।वकील गण आज अपने विवेक से निर्णय लेंगे और ये सफल निर्णय उन्हें सह-कर्मियों और वरिष्ठों से प्रशंसा दिलाएंगे।आज छात्र पूरी मेहनत से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। वे अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि वे अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।