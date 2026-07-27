Newsletters
LIVE TV

तुला राशिफल – 27 जुलाई 2026 तुला राशिफल – 27 जुलाई 2026

तुला राशि का राशिफल: प्रेमियों को अपने अतीत को भुला कर आने वाला भविष्य का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों सुखद और शांतिपूर्ण चल रहे हैं। शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर अगर वे दूसरे लोगों के पैसे का निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें।नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।बाहर की थोड़ी सैर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा करेगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे।

प्रेमियों को अपने अतीत को भुला कर आने वाला भविष्य का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार […]

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

और पढ़ें

राशि

Sagittarius August Horoscope 2026, Sagittarius Monthly Horoscope August 2026, Dhanu Rashi August Rashifal 2026
धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

धनु मासिक राशिफल अगस्त 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार अगस्त के महीने में हंस, गजकेसरी और महालक्ष्मी राजयोग बन रहे…

Scorpio August Horoscope 2026, Scorpio Monthly Horoscope August 2026, Vrishchik Rashi August Rashifal
वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृश्चिक मासिक राशिफल अगस्त 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार अगस्त के महीने में शुक्र, बुध, सूर्य और बुध ग्रह गोचर…

राशिफल

मेष
मेष

आप बाहर समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। आज अपने प्रिय व्यक्ति के साथ खुशियों से भरा रूमानी दिन बिताइए।कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो जाना पड़ेगा। आपको कुछ ग्रह कार्यों के लिए शारीरिक श्रम भी करना पड़ सकता है।उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे आपकी सलाह के लिए…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से ही पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहे है।अच्छे और नए काम की तलाश…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

घर के वयस्क अपने कमरों में कुछ बदलाव करना चाहेंगे। उनकी मदद करके और बदलाव सुझाकर आप उन्हें खुशी दे सकते हैं।बच्चों की शिक्षा आज परिवार के लिए विचार का विषय होगी।आपकी अपनी किसी असावधानी के कारण किसी छोटी मोटी दुर्घटना कि संभावना है। शिक्षकों के लिए आज शिक्षा के सन्दर्भ में चुनौती भरा दिन…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा, परंतु ये आपकी जेब पर भरी पड़ सकता हैं, क्योंकि मनोरंजन पर आपको आज बहुत ख़र्च करना पड़ सकता हैं। बुजुर्गों के लिए दवाइयां लेने के बजाय ताजा हवा में बाहर जाना सेहर के लिए फायदेमंद होगा। बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं, अपनी बातें अपने मन में ही दबाए रखने के कारण, रूमानी अनुभवों से आप वंचित रह सकते हैं। परीक्षा फल की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे आज निराश हो जायेंगे। पर उन्हें इस असफलता को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगली परीक्षा में वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।प्रियजनों के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

विवाहित दम्पतीयों का पारिवारिक जीवन आज बहुत शांति से बीतेगा। घर के बच्चे और बूढ़े सभी दिन को सुखद और आनंदित बनाने में अपना अपना योगदान देंगे।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन इस यात्रा के परिणाम आपके लिए फायदेमंद होंगे।व्यापार के असामान्य प्रस्तावों के प्रति खुले मन से…

और पढ़ें
तुला
तुला

जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।नौकरी की तलाश करने वालों को आज अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी आज अपने प्रस्तुतीकरण कौशल के लिए मुवक्किलों की प्रशंसा के…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बुजुर्गों के लिए आज एक उत्कृष्ट दिन है जो चिकित्सा पद्धतियों से बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगे।रोजगार हासिल करने में प्रभावशाली लोगों की मदद लेने के लिए एक अच्छा दिन है।इंजीनियर और तांत्रिक कर्मी आज नए अवसरों को प्राप्त कर…

और पढ़ें
धनु
धनु

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या यात्रा कि संभावना बताई जाती हैं। माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति और पहचान दिलाएगा।वकील गण आज अपने विवेक से निर्णय लेंगे…

और पढ़ें
मकर
मकर

आज अपने प्रेमी को अपने माता-पिता से मिलाने के लिए बहुत ही अनुकूल दिवस हैं, सारी बातें बड़ी आसानी से सफल होंगी। आपकी पसंद को तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा।बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।आज छात्र…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आप किसी स्वच्छंद सम्बंध में उलझने की सम्भावना हैं इससे पहले कि आप इसमें उलझते चले जाएँ, अपने आप को जल्द से जल्द इससे बाहर निकाले। एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।किसी बाहरी यात्रा से पुनरर्स्फुर्ती का अनुभव होगा। यह…

और पढ़ें
मीन
मीन

साथी के तलाश में रहे लोगों के लिए आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने के योग हैं। उचित होगा कि किसी भी तुरंत किसी नतीजे पर न जाएं और एकदम से कोई निर्णय न लें।वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता…

और पढ़ें
मेष
मेष

सिंगल लोगों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह एक सकारात्मक और खुला नजरिया रखें, वरना वे प्यार का कोई अच्छा मौका गंवा सकते हैं।इस सप्ताह अपने खान-पान को लेकर बहुत सावधान रहें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं,…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

इस सप्ताह बहुत सावधान रहें, क्योंकि चोरी होने या ठगे जाने का खतरा बना हुआ है। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें।इस सप्ताह बच्चे घर के कामों में हाथ बंटाकर काफी मददगार साबित होंगे। घर में होने वाला कोई भी समारोह हंसी-खुशी और मनोरंजन से भरपूर रहेगा।साथी वकीलों की बेवजह दखलअंदाजी के कारण इस…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और कार्यस्थल (वर्कप्लेस) से थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हैं। वे दूसरे स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले जॉब ऑफर्स पर विचार करना शुरू कर सकते हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से पूरे परिवार में चिंता और घबराहट का माहौल बन सकता है। सकारात्मक सोचें और ईश्वर से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।आईटी या टेक…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वरना बाद में कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक तबीयत खराब होने के कारण आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम टालना पड़…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट पर काम कर रहे इंजीनियरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उन्हें इस स्थिति से समझदारी से निपटना होगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।बच्चों के लिए बाहर घूमने की कोई…

और पढ़ें
तुला
तुला

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।अगर टेक क्षेत्र के लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो उन्हें अपना यह फैसला कुछ समय के लिए टालने की सलाह दी जाती है।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।राजनीति के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शक या सीनियर नेता इस सप्ताह आपको अपने करियर की मजबूत नींव रखने में बड़ी मदद…

और पढ़ें
धनु
धनु

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी से जुड़ने का जॉब ऑफर मिल सकता है। यह आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है।प्यार करने वालों को अब अपने अतीत को भूलकर आने वाले कल का स्वागत करना चाहिए। पुरानी बातों से चिपके रहने से आप आने वाली खुशियों…

और पढ़ें
मकर
मकर

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के शिखर पर महसूस करेंगे, जिससे वे नए क्षेत्रों और संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे।अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वरना बाद में कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।टीचर्स (शिक्षकों)…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।अपने पार्टनर्स (साझेदारों) पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अपने पार्टनर्स पर भरोसा रखें, लेकिन सब कुछ उन्हीं के भरोसे न छोड़ दें।…

और पढ़ें
मीन
मीन

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह सप्ताह काफी कठिन हो सकता है। उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और अपनों के सहारे की ज़रूरत होगी।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज