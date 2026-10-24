Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (24 अक्टूबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (24 अक्टूबर): नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन इस यात्रा के परिणाम आपके लिए फायदेमंद होंगे।व्यापार के असामान्य प्रस्तावों के प्रति खुले मन से विचार रखें। यद्यपि आप उनके बारे में आशंकित महसूस करते हैं, वे अंततः बहुत लाभदायक हो सकते हैं।अपने मकान निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए आज शुभ दिन होगा। नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।दिन के शुरुवात में सामने आई हुई वित्तीय परेशानीयों का दिन के मध्यान्ह के बाद समाधान मिल जायेगा और हल हो जाएगी।

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