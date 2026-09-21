Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (21 सितंबर 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
Updated: 05:30 AM
राशि
जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों पर अपने प्रियजनों की राय लेने की सलाह दी जाती है।आपको यात्राएँ और नए लोगों से मिलना और नई जगहों पर जाना पसंद है। पर कुछ समय के लिए अपने इस स्वप्न को दूर ही रखें।व्यवसायी व्यापार सम्बन्धी योजनाओं में अच्छी तरक्क़ी करेंगे। सावधानीपूर्वक किया गया नियोजन किसी…
अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों को पार्टियों और समारोहों में हिस्सा लें, जिससे संभावित प्रेमी से भेंट हो सके।आप पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप लोगों और स्थानों के बारे में नई बातें सीखते रहते हैं।शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे…
आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए और मिलन का आनंद लीजिये।परिवार के वयस्क आज बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। वे दूसरे सदस्यों के साथ भी मिलजुल कर आनंद मग्न रहेंगे।आज सफर कर रहे व्यक्ति अपने साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए दवाइयां अवश्य साथ ले लें।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा…
विवाहित लोग आज घर में कुछ बड़े घटनाक्रमों की उम्मीद कर सकते हैं जो उनके पक्ष में ही होगा।अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।मामूली बीमारी से ग्रस्त बच्चों को आज बिस्तर पर पड़े रहना होगा, जिससे खेलकूद ना कर सकने के कारण निराशा होगी।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में…
आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने की दिशा में क़दम उठाएंगे। बच्चे आज परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनकी उपलब्धियों से पूरा परिवार उन पर गर्व करेगा।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।अपनी…
अविवाहित जन आज किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं, पर उन्हें सलाह है कि कोई भी प्रतिबद्धता या समर्पण व्यक्त करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें।आज आप अपनी यात्रा के दौरान किसी अविस्मरणीय व्यक्ति से मिल सकते हैं।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना…
परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ सकता है।इंजीनियरिंग, टेक या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत भरा रहेगा। ध्यान लगाने के लिए उन्हें शांत माहौल की जरूरत होगी।खिलाड़ी इस सप्ताह खुद…
मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।टेक्नोलॉजी के क्षेत्र…
इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।बच्चों की पढ़ाई इस सप्ताह परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी रहेगी।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वे कुछ नया और रचनात्मक काम करके अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे।अगर आप गंभीरता से नौकरी…
टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और कार्यस्थल (वर्कप्लेस) से थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हैं। वे दूसरे स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले जॉब ऑफर्स पर विचार करना शुरू कर सकते हैं।मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़ा रिलैक्स करने और काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने की जरूरत है।…
इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।आईटी या टेक फील्ड से जुड़े लोगों की अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, जिससे काम…
इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, जिससे तकनीकी पेशेवरों के नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है।रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबार से जुड़े लोग इस सप्ताह अपनी सभी रुकावटों को पार करके अपने काम को योजना के मुताबिक आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे।घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक तबीयत…
स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों…
इस सप्ताह परीक्षा देने वाले छात्रों को अपने पेपर काफी मुश्किल लग सकते हैं।अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियजन के साथ बाहर किसी सुंदर जगह पर रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि…
मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
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