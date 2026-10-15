Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (15 अक्टूबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (15 अक्टूबर): जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों पर अपने प्रियजनों की राय लेने की सलाह दी जाती है।ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध जगहों पर जाना और यात्रा करना आपकी आतंरिक इच्छा रही है। आज आप अपने काम की योजना ही इस तरह बनाएंगे की आपका काम ही आसानी से आपका प्रवास का स्वप्न भी पूरा कर सकें।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।कला के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को आज के दिन का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र में रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं।

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