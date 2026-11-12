Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 12 November 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (12 नवंबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (12 नवंबर): आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।छात्र आज कठिन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्हें इस बात से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वे क्या कर रहे हैं।कलाकार आज अपने नए जीवन शैली से समन्वय नहीं कर पायेंगे। वे अपने भूतकाल के विचारों से अपने आप को निष्क्रिय और दुखी महसूस करेंगे।

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