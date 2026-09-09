Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (09 सितंबर 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
Updated: 05:30 AM
राशि
अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों सुखद और शांतिपूर्ण चल रहे हैं। शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की…
कुछ समय से नयी नौकरी के लिए प्रयत्नरत लोगों की कोशिशें फलीभूत ना होने से व्यर्थ जाएगी।इंजीनियरों को काम में ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। क्योंकि श्रेष्ठी उनके कामों में बहुत सी गलतियाँ निकालेंगे।शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे जहां भी हाथ डालेंगे, सफल होंगे।कुछ दिनों से जो अत्यधिक बीमार रहे हैं। आज बहुत आराम…
पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।आज परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा सैर की संभावना है।वैद्यकीय व्यवसायी आज थकान महसूस करेंगे, पर काम की अधिकता और दबाव से उन्हें आराम मिलाना भी संभव नहीं होगा।अचल संपत्ति के लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा। वे आज जो कुछ भी करते…
प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा पाकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। शेयर बाजार के निवेशकों और दलालों की आज कुछ नए ग्राहकों से भेंट होगी जो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय…
आज प्रेमियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की भविष्यवाणी की जाती है। यह उचित होगा यदि वे भावनात्मक होने के बजाय व्यावहारिक हों।प्रणय और रोमांच आज असीम रूप से प्राप्त होगा।बच्चे आज पालकों से हर संभव सहायता कि आशा कर सकते हैं।कानूनी क्षेत्र में कार्यरत लोग आज उत्साहित और बहुत सफल रहेंगे।समझदारी पूर्ण व्यवहार से शिक्षक…
एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी और व्यक्तिगत संबंधों से प्रणय जीवन को आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। अचल संपत्ति के व्यवसायी आज भूमि संबंधी कोई व्यवहार अवश्य पूर्ण करेंगे।राजनैतिक…
बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।बच्चों आज किसी बात पर सलाह और प्रोत्साहन की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना…
इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खबर।अकाउंटेंट्स के…
रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और फायदे का सौदा साबित होगा।करियर में बदलाव करने या भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाले तकनीकी पेशेवरों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है।उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम…
राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह काम के घंटों के बाद अपने परिवार के साथ बिताने के लिए थोड़ा समय निकाल पाएंगे।तकनीकी क्षेत्र के लोग इस सप्ताह तनावग्रस्त या मानसिक रूप से विचलित महसूस कर सकते…
पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।शादीशुदा लोगों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि…
राजनेताओं को इस सप्ताह जनता से मिलने-जुलने और बात करने के कई मौके मिलेंगे, जिससे उनकी जनछवि (पब्लिक इमेज) में काफी सुधार होगा।खिलाड़ियों को इस सप्ताह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ख़ासकर अपने कामकाजी और पेशेवर रिश्तों में, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके।छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा…
राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अपने विचारों या योजनाओं को जमीन पर उतारने में मुश्किल महसूस करेंगे। इस सप्ताह उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।छात्र दोबारा अपनी पढ़ाई…
अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।इस सप्ताह आप कई ज़िम्मेदारियों में उलझे रह सकते हैं, जिसके कारण अपने प्रिय के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कार्यक्रम टालना पड़ सकता है।खिलाड़ी इस…
कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपनी कला के दम पर करियर बनाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उन्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए।लंबे समय से परेशान कर रहे सिरदर्द, पीठ दर्द या दांत दर्द जैसी तकलीफों से इस सप्ताह आपको काफी राहत मिलेगी।हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों को इस सप्ताह अपना हुनर…
मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
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