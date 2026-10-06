Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 06 October 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (06 अक्टूबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (06 अक्टूबर): कुंवारे व्यक्ति आज बहुत खुश हो सकते है, क्योंकि आज उनके सितारे बुलंदी पर है और उनके अपने जीवनसाथी के मिलने के योग बन रहे हैं।मामूली बीमारी से ग्रस्त बच्चों को आज बिस्तर पर पड़े रहना होगा, जिससे खेलकूद ना कर सकने के कारण निराशा होगी।डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के लिए आज का दिन थकन भरा लेकिन संतोषजनक होगा। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज वे जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।शिक्षकों के लिए एक बहुत ही निष्क्रिय और चिंतापूर्ण दिवस है। परिवार में किसी की तबियत बिगडने की समस्या आ सकती है।दीर्घ बीमारियों से पीड़ित आज निकट सम्बंधियों की प्यार और देखरेख के कारण बहुत राहत और आराम का अनुभव करेंगे।

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