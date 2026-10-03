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तुला राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Tula Rashi) | 03 अक्टूबर 2026 तुला राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Tula Rashi) | 03 अक्टूबर 2026

आज का तुला राशि का राशिफल (03 अक्टूबर): बाहर मनोरंजन हेतु जाने का कार्यक्रम किसी अनापेक्षित कारण से स्थगित करना पड़ेगा, जिससे सभी को निराशा होगी।यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों सुखद और शांतिपूर्ण चल रहे हैं। शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।खिलाड़ियों को आज किसी अच्छे मार्गदर्शक से मिलने के योग हैं, जिनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करकें वे अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकें।आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी मानसिक सेहत पर निर्भर करता है। चूँकि आप आज बेहद प्रसन्न रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर खुद को स्वस्थ अनुभव करेंगे।

Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 03 October 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (03 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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Updated: 05:30 AM

राशि

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