Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 October 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (02 अक्टूबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (02 अक्टूबर): बच्चे आज खुद को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। उनको मामूली खरोंच या चोट हुई, तब भी पूरा परिवार परेशान हो जायेगा।स्वास्थ्य सेवा कर्मी जो अपना निजी अस्पताल खोलना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर देंगे।शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर अगर वे दूसरे लोगों के पैसे का निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें।शिक्षकों को आज सलाह है कि वे कार्यालयीन कामों के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरतें। संभव है उन्हें किसी ओर की गलती के लिए भुगतना पड़े।व्यवसायिक खिलाड़ी आज कुछ कर दिखाने की महत्त्वाकांक्षा से ओतप्रोत होंगे।आपकी जीवन शैली, खान-पान की आदतें, व्यायाम और प्राणायाम आपको स्वस्थ रहने में सहायक होगा।

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