तुला राशि – आज का राशिफल Tula Rashi – Aaj Ka Rashifal 16 July 2026: आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो चंद्रमा शाम 7 बजकर 52 मिनट तक कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य भी कर्क राशि में आ जाएंगे। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सतर्क रहने की खास जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों का कैस बीतेगा आज का दिन…

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके गुरु के साथ युति करके ‘गुरु आदित्य योग’ का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सूर्य के दशम भाव में योग के निर्माण करने से करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा लाभ कममा सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप अपने काम से एक अलग पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं।

किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पिता के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही पिता और गुरु का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

नई ज़िम्मेदारियां लेने से आपकी उत्पादकता और विशेषज्ञता बढ़ सकती है। इसके अलावा, आप अपने नवीन विचारों और उत्कृष्ट कार्यों को पूरा करने के अटूट दृढ़ संकल्प से अपने बॉस को आश्चर्यचकित करने में सक्षम हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं, ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों और पारंपरिक ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित सामान्य जानकारी है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसे किसी भी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी या अंतिम सत्य न माना जाए। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानूनी निर्णय से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और ग्रह स्थिति के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।