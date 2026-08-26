Leo Monthly Horoscope September 2026: ज्योतिष शास्त्र अनुसार सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और राजयोगों के कारण खास रहने वाला है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस महीने शुक्र 2 सितंबर को वृष राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही बुध 7 सितंबर को अपनी स्वराशि कन्या में गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे।

वहीं इसके बाद 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की इन चालों से सिंह राशि के जातकों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और सेहत पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग और भद्र राजयोग, वृष राशि में मालव्य राजयोग, तुला राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोगों का भी लाइफ में असर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों कैसा रहेगा सितंबर का महीना…

कार्यस्थल पर मिल सकता है मान- सम्मान

सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। क्योंकि 2 सितंबर को शुक्र का वृष राशि में गोचर आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव को प्रभावित करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार वृष राशि में शुक्र के मजबूत होने से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान, जिम्मेदारी और नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कामकाजी लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बढ़ सकता है और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना बन सकती है।

वहीं 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में प्रवेश सिंह राशि के लिए आर्थिक और कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकता है। इसी दौरान कन्या में भद्र राजयोग और सूर्य के प्रवेश के बाद बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसका असर नौकरी, इंटरव्यू, बातचीत, प्रेजेंटेशन, लेखन, मैनेजमेंट और प्रतियोगी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सकारात्मक माना जा सकता है। वहीं सितंबर के बीच में आपकी डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन मजबूत हो सकता है।

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व्यापार में हो सकता है लाभ

ज्योतिष अनुसार कारोबार करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए भी सितंबर का महीना अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। शुक्र का वृष राशि में गोचर व्यापार और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लाभकारी परिस्थितियां बना सकता है। खासतौर पर फैशन, सौंदर्य, कला, मीडिया, होटल, लग्जरी प्रोडक्ट्स, डिजाइन, मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशि में बुध का मजबूत होना व्यापारिक गणना, आर्थिक फैसलों, बातचीत और डील के लिए अनुकूल माना जाता है। वहीं बुधादित्य और भद्र राजयोग का बनना कारोबारियों को अपनी रणनीति बेहतर बनाने और नए संपर्क के लिए शुभ साबित हो सकता है। हालांकि 18 सितंबर से मंगल का कर्क राशि में गोचर खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए कारोबार में अनावश्यक निवेश या जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

वहीं 26 सितंबर को बुध के तुला राशि में जाने के बाद लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। यह समय मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल काम, सेल्स, यात्रा और नए संपर्कों के माध्यम से कारोबार बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

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आर्थिक स्थिति हो सकती है मजबूत

वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। महीने के शुरुआती और मध्य हिस्से में धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बुध और सूर्य का कन्या राशि में प्रभाव धन, बचत और पारिवारिक आर्थिक मामलों को एक्टिव करेगा। इस दौरान कमाई के साथ-साथ बचत पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वहीं शुक्र का वृष राशि में गोचर भी करियर के माध्यम से आय बढ़ाने के अवसर दे सकते हैं। वहीं महीने के लास्ट के दिनों में बुध का तुला राशि में प्रवेश आपकी मेहनत, संपर्कों और कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से नए आर्थिक अवसर बना सकता है। हालांकि मंगल के कर्क राशि में गोचर के कारण अचानक खर्च या यात्रा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

पार्टनर के साथ जा सकते हैं घूमने

वैवाहिक जीवन की बात करें तो सितंबर का महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है। शुक्र का मजबूत प्रभाव रिश्तों में प्रेम, आकर्षण और आपसी समझ बढ़ाने में सहायक रहेगा। वहीं दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है और साथ में कहीं घूमने या भविष्य से जुड़ी योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है।

हालांकि 18 सितंबर के बाद मंगल का कर्क राशि में गोचर कुछ लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन या इमोशनल तनाव बढ़ा सकता है। ऐसे में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचना जरूरी होगा। रिश्ते में पारदर्शिता और बातचीत बनाए रखने से परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। अविवाहित लोगों के लिए भी महीने के अंतिम हिस्से में नए संपर्क बनने की संभावना रह सकती है।

सेहत के मामले में सावधानी जरूरी

सेहत के लिहाज से सितंबर के महीने में शुरू के दिन अच्छे रह सकते हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद विशेष सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। वहीं मंगल का कर्क राशि में गोचर सिंह राशि से बारहवें स्थान में प्रभाव डालेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह स्थिति खर्च, आराम, नींद और मानसिक तनाव से जुड़े मामलों को एक्टिव कर सकती है।

इस दौरान पर्याप्त नींद लेना, खान-पान पर ध्यान देना और काम के बीच आराम करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। अनावश्यक तनाव और देर रात तक जागने से बचें।

सितंबर में बन रहे राजयोग सिंह राशि को कैसे प्रभावित करेंगे?

सितंबर 2026 में बनने वाले मालव्य राजयोग, भद्र राजयोग, बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग को सिंह राशि के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में सकारात्मक अवसर देने वाला माना जा सकता है। वृष राशि में बनने वाला मालव्य राजयोग करियर और प्रोफेशनल प्रतिष्ठा के क्षेत्र में लाभकारी परिस्थितियां बना सकता है। कन्या राशि में बुध के मजबूत होने से भद्र राजयोग का प्रभाव धन, वाणी, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक निर्णयों से जुड़े मामलों में दिखाई दे सकता है।

सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के बाद बुध के साथ बनने वाला बुधादित्य राजयोग आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और आर्थिक मामलों में समझ को मजबूत कर सकता है। वहीं 26 सितंबर के बाद तुला राशि में बुध के गोचर से बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग संचार, संपर्क, मार्केटिंग, व्यापार और नई योजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।