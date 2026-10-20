Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (20 अक्टूबर 2026)।

आज का सिंह राशि का राशिफल (20 अक्टूबर): व्यापारी आज नए व्यवहार और सौदों से बचें। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है।केवल कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पण ही छात्रों को अपने सपने साकार करने में मदद कर सकता है।शिक्षकों के लिए एक बहुत ही निष्क्रिय और चिंतापूर्ण दिवस है। परिवार में किसी की तबियत बिगडने की समस्या आ सकती है।व्यवसायिक खिलाड़ी आज कुछ कर दिखाने की महत्त्वाकांक्षा से ओतप्रोत होंगे।चित्रकारों को किसी मशहूर चित्रकला विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।