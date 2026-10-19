Newsletters
LIVE TV

सिंह राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Singh Rashi) | 19 अक्टूबर 2026 सिंह राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Singh Rashi) | 19 अक्टूबर 2026

आज का सिंह राशि का राशिफल (19 अक्टूबर): रूमानी रिश्तों में बंधे प्रेमी आज विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हों, तब भी आज इस सिलसिले में बुजुर्गों से मिलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दें।आज यात्रा के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लंबित यात्रा आज पूरी होने की संभावना हैं।कुछ समय से नयी नौकरी के लिए प्रयत्नरत लोगों की कोशिशें फलीभूत ना होने से व्यर्थ जाएगी।इंजीनियरों का दिन आज काफी व्यस्त रहेगा। आज बहोत अधिक काम का बोझ हो सकता है।कला के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को विशेष रूप से सिनेमा और चलचित्र क्षेत्र के लोगों को आज नए काम और अवसर मिलेंगे। उन्हें किसी फिल्म में नामवर निर्माता के साथ काम मिल सकता है।आज आप एक अच्छे, स्वस्थ और आरामदायक दिन का आनंद ले सकते है।

Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 19 October 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (19 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

और पढ़ें

Updated: 05:30 AM

राशि

budh uday 2026, mercury rise
11 नवंबर दिवाली बाद बुध होंंगे उदय; मिथुन, कुंभ और मकर राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

बुध उदय 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह उदित होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों…

Guru Gochar 2026, Jupiter Transit in Leo
31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि में गोचर; सिंह, वृश्चिक और मेष राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

गुरु गोचर 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कुछ…

राशिफल

मेष
मेष

आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आपके रोमांचक सपने सच हो सकते हैं।…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

रूमानी रिश्तों में बंधे प्रेमी आज विवाह…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने…

और पढ़ें
तुला
तुला

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के…

और पढ़ें
धनु
धनु

घर के वयस्क अपने कमरों में कुछ…

और पढ़ें
मकर
मकर

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा,…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने…

और पढ़ें
मीन
मीन

प्रेमियों को अपने अतीत को भुला कर…

और पढ़ें
मेष
मेष

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

सिंगल लोगों को सलाह दी जाती है…

और पढ़ें
तुला
तुला

इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य लोगों…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के…

और पढ़ें
धनु
धनु

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
मकर
मकर

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के…

और पढ़ें
मीन
मीन

अपने होमटाउन (गृह नगर) में ट्रांसफर के…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज