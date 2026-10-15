Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (15 अक्टूबर 2026)।

आज का सिंह राशि का राशिफल (15 अक्टूबर): माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।किसी अकस्मात् कारण से आप नौकरी का मौका गंवा देंगे, पर धैर्य रखे। नया मौका जल्द ही मिलेगा।सभी कानूनी मामलों को आज बहुत सावधानी से निपटाना चाहिए। ग्रहों के संकेत इस मामले में अच्छा नहीं है। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नियमों का पालन करें।छात्र आज अपने कठिन विषयों पर कुछ स्पष्टता प्राप्त करेंगे। वे चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इस तरह याद रख पाएंगे कि वे क्या अध्ययन करते हैं।लंबे समय से चले आ रहे विवाद में फंसे खिलाड़ियों को आखिरकार छुटकारा मिलेगा। उन पर लगे दोषों का भी परिहार हो जायेगा।आज आप जोशीले, जीवन शक्ति से भरपूर और और स्वस्थ रहेंगे।

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