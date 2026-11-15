Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (15 नवंबर 2026)।

आज का सिंह राशि का राशिफल (15 नवंबर): शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।बच्चे आज घर के काम काज करने में बहुत मदद करेंगे। आयोजित किया हुआ समारोह और कार्यक्रम आनंददायी और सफल होगा।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। बेरोजगार आज कुछ नए लोगों से मिलेंगे जो उनकी नियुक्ति में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।शिक्षकों को उनके काम के लिए और कुल मिलकर आज का दिन बहुत अच्छा है।अनपेक्षित खर्चों का बोझ बढ़ने वाला है, नगद रक़म की काफ़ी ज्यादा कमी रहेगी।

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