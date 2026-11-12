Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 12 November 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (12 नवंबर 2026)।

आज का सिंह राशि का राशिफल (12 नवंबर): लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे युगल आज साथ में जीवन बिताने का फैसला कर सकते हैं। उनके फैसले को उनके माता-पिता की भी मंजूरी अवश्य मिलेगी।अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए आज का दिन निराशाजनक होगा। वे अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे सकेंगे।राजनेताओं को आज पार्टी सदस्यों के आवश्यक और जरुरी समस्याओं के समाधान के लिए बुलावा आ सकता है।कलाकारों के लिए आज का दिन उबा देने वाला और निराशाजनक होगा। उन्हें आज कुछ भी रचनात्मक करने की इच्छा नहीं होगी।वित्तीय सुरक्षा के लिए कुछ धनराशि निर्धारित करके बचत करना उचित होता है। अन्यथा सब कुछ खो देने की भी संभावना है।

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